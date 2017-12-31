İki oyuncu arasındaki kavga ölümle sonuçlandı

ABD'de bir bilgisayar oyunu, iki kişinin kavga ederek bir kişinin silahla öldürülmesine neden oldu.

POLİSE İHBAR

Wichita kentinin polis şefi yardımcısı Troy Livingston, yaptığı basın toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Livingston’a göre birileri polis departmanına telefon ederek, bir kişinin babasını öldürdüğünü, ayrıca annesini, erkek ve kız kardeşini rehin tuttuğunu bildirdi.

Bunun üzerine verilen adrese giden polis ekibinden bir kişi, kapıyı açmak için gelen erkeği vurarak öldürdü.

KÖTÜ BİR ŞAKA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Medyaya yansıyan haberlerdense, olaya iki Call of Duty oyuncusunun parmağı olduğu belirtildi. Bağımsız gazetecilik yapan Brian Krebs olayı araştırdıktan sonra oyunculardan birinin, diğer oyuncuya rastgele bir adres verdiğini, ikinci kişininse kavgaya masum bir yabancıyı bulaştırdığını açıklığa kavuşturdu.