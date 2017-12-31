taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.333
USD
3,7920
EURO
4,5519
ALTIN
158,86
PETR
66,6000

İki oyuncu arasındaki kavga ölümle sonuçlandı

ABD’de iki oyun tutkunu tarafından yapılan şaka sonucunda 28 yaşlarındaki silahsız bir erkeğin vurarak öldürdüğü bildirildi.

Haber Merkezi | 31.12.2017 - 09:08..
  1. Haberler
  2. Dünya

234234

ABD'de bir bilgisayar oyunu, iki kişinin kavga ederek bir kişinin silahla öldürülmesine neden oldu.

POLİSE İHBAR

Wichita kentinin polis şefi yardımcısı Troy Livingston, yaptığı basın toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Livingston’a göre birileri polis departmanına telefon ederek, bir kişinin babasını öldürdüğünü, ayrıca annesini, erkek ve kız kardeşini rehin tuttuğunu bildirdi.

Bunun üzerine verilen adrese giden polis ekibinden bir kişi, kapıyı açmak için gelen erkeği vurarak öldürdü.

KÖTÜ BİR ŞAKA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Medyaya yansıyan haberlerdense, olaya iki Call of Duty oyuncusunun parmağı olduğu belirtildi. Bağımsız gazetecilik yapan Brian Krebs olayı araştırdıktan sonra oyunculardan birinin, diğer oyuncuya rastgele bir adres verdiğini, ikinci kişininse kavgaya masum bir yabancıyı bulaştırdığını açıklığa kavuşturdu.

İlginizi Çekebilir
ABD, Esad-YPG çatışmasını önlemek istiyor
ABD Savunma Bakanı Mattis, YPG ile Esad'a uyarılarda bulunarak bölgede çatışmaların yaşanmamasını istedi.
Erdoğan'ın 'Dünya 5'ten büyüktür' sözü şarkı oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler'in 5 daimi üyesini eleştirirken kullandığı 'Dünya 5'ten büyüktür' sözü şarkı oldu.
Bosna Hersek'te camiye saldıran futbolcu gözaltına alındı
Rapid Wien futbolcusu Dejan Ljubicic ile Wiener Neustadt'lı Daniel Sudar, Bosna'nın Kiseljak şehrinde bir camiye bira şişesi fırlattıkları için gözaltına alındı.
ABD olimpiyatlara rağmen Güney Kore'de tatbikat yapacak
ABD Savunma Bakanlığı, Kış Olimpiyatları'na rağmen Güney Kore'deki tatbikatlardan vazgeçme niyetinde olmadığını duyurdu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'de yapılan bir şaka polisin cinayetiyle bitti

ABD'de yapılan bir şaka polisin cinayetiyle bitti

29
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz düşmanla payandalık yapamayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz düşmanla payandalık yapamayız

115
Manchester United zirvenin 14 puan gerisine düştü

Manchester United zirvenin 14 puan gerisine düştü

6
Tekirdağ'da klimalı durak hizmete girdi

Tekirdağ'da klimalı durak hizmete girdi

41
Kudüs'te Trump'a İsrail teşekkürü

Kudüs'te Trump'a İsrail teşekkürü

40
Manchester United'a Lukaku ve Zlatan şoku

Manchester United'a Lukaku ve Zlatan şoku

3
Bosna Hersek'te camiye saldıran futbolcu gözaltına alındı

Bosna Hersek'te camiye saldıran futbolcu gözaltına alındı

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM