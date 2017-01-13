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İki şehri birbirinden ayıran cadde

Samsun'a bağlı Ambertepe Mahhalesi ile Ordu'ya bağlı Şenbolluk Mahallesi sınırını ortadan geçen cadde belirliyor.

13.01.2017 - 13:24
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Samsun'un Terme ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Ambartepe ile Ordu'nun İkizce ilçesine 24 kilometre mesafedeki Şenbolluk mahallelerini, 7 metre genişliğindeki yol ayırıyor.

SAMSUN VE ORDU SINIRINI BELİRLEYEN CADDE

Resmi kayıtlarda yolun Samsun tarafındaki bölümü Terme Caddesi, Ordu tarafındaki bölümü ise Cahit Kışla Caddesi olarak geçiyor.

İki şehri birbirinden ayıran cadde

ŞEHİRLERARASI KOD EKLİYORLAR

Şenbolluk Mahallesi sakinleri, Ambartepe Mahallesi sınırlarında kalan sağlık ocağına, yolun karşısında yaşamalarına rağmen farklı şehirlerde olmaları nedeniyle "misafir hasta" olarak gidebiliyor, birbirlerini de şehirlerarası kod ekleyerek arayabiliyor.

İki şehri birbirinden ayıran cadde

AYNI CADDEDE EZAN 1 DAKİKA ARAYLA OKUNUYOR

Ambartepe Mahallesi'nde ikamet eden Cemil,  AAnne ve baba tarafının yolun iki tarafından olduğunu dile getirerek, "Yıllardır hiçbir huzursuzluğumuz olmadı ama ilginç olaylar yaşadık. Çocukken yaşımız tutmadığı için kahvehanede otururken Ordu tarafından Jandarma gelirse yolun Samsun tarafına kaçardık. Böylece jandarmanın kontrolünden kurtulurduk. Ramazan ayında da iftarı, Ordu tarafı bizden1 dakika önce yapar. Saat farkı nedeniyle Ordu'da ezan bizden 1 dakika önce okunuyor." ifadelerini kullandı.

İki şehri birbirinden ayıran cadde

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