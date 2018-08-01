İki sıra arkadaşı aynı üniversiteyi hedefliyor

İstanbul Pertevniyal Lisesi'nde özel ders ve etüt almadan okulun sağladığı kurs imkanıyla derece elde eden öğrenciler, eşit ağırlık puan türünde hukuk, ekonomi ve psikoloji bölümlerinden birini tercih ederek, aynı üniversiteye girmeyi hedefliyor.

Eşit ağırlık puan türünde Türkiye ikincisi olan Mehmet Göktuğ Polat, 9. ve 10. sınıflarda ekstra bir çalışma yapmadığını ancak 11. sınıfta okul derslerinin dışında daha fazla çalışmaya başladığını söyledi.

"SAATLERCE MASA BAŞINDA OTURMADIM"

İlerleyen zamanlarda ise bunu yoğunlaştırdığını ve parçalara bölerek çalışmalarına devam ettiğinin altını çizen Mehmet Göktuğ Polat, "Çalışmamı sadece 12. sınıfa yığmadım. Böylece rahat bir şekilde sonuna kadar gidebilmiş oldum. Hiçbir zaman saatlerce masanın başından ayrılmadığımı da söyleyemem. Başarımda kendi çalışmam, okulda açılan kurslar ve hocalarımızın bizim için gösterdiği çaba etkili oldu." diye konuştu.

Sınavda 20. olan Mehmet Can Ocak da dokuzuncu sınıfta pek parlak bir öğrenci olmadığını, 10. sınıfta sınavların yaklaştığının ciddiyetine vararak matematik alanında yoğunlaşmaya başladığını anlattı.

"GURUR DUYUYORUM"

Mehmet Can Ocak, "Bu süreçte bazı zamanlarda gerçekten çok çalıştım. Kütüphanede 9-10 saat kaldığım zamanlar oldu. Bazen de kitap açmadığım günler, haftalar oldu. Her zaman başaramasam da mümkün olduğunca düzenli çalışmaya özen gösterdim. Kendimi çok yormamaya, bunaltmamaya çalıştım. Bunun için de çeşitli kulüp aktivitelerinde yer aldım. Zorlandığım zamanlarda kendimi bu şekilde rahatlatarak tekrar motivasyon sağlamaya çalıştım. Bu süreçte iki tabuyu yıkabileceğimizi gösterdik. Elimizden geleni yaptık ama yeri geldiği zaman durmayı, biraz dinlenmeyi bildik. Bununla beraber de dışarıdan destek almadan, özel ders görmeden dershaneye gitmeden okulumuzun sağladığı imkanlarla bunu başardık. Bununla ayrıca gurur duyuyorum." dedi.