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İki tavşanın gülümseten kavgası

Tunceli-Erzincan sınırında iki tavşanın yol üstünde kavga ettiğini gören sürücü o anları cep telefonuyla kaydederken, kavga kızışınca aracından indi. Sürücüyü gören tavşanlar kaçıştı.

İHA | 20.06.2018 - 10:23..
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Avcılar köyü Galuca mezrasında yaşayan 35 yaşındaki Şenol Özdemir, aracıyla Tunceli-Erzincan sınırında seyrederken yolda kavga eden 2 tavşanı fark etti. Özdemir aracını durdurarak tavşanların kavgasını bir süre izleyerek cep telefonuyla kaydetti.

Tavşanlar arasındaki kavganın devam etmesi nedeniyle Özdemir araçtan indi, bunun üzerine iki hayvan kavgayı bırakıp bulunduğu bölgeden kaçtı.

İki tavşanın gülümseten kavgası

"KAVGA KIZIŞINCA ARAÇTAN İNDİM"

Kavga anını anlatan Özdemir, “Arabamla seyir halindeyken önümde kavga eden iki tavşan gördüm. Aracı durdurup kavgalarını cep telefonu ile kaydettim. Bir ara ayrılmaları için ses çıkardım. Önce ayrıldılar ancak sonra bana aldırış etmeden kavgaya devam ettiler. Kavga kızışınca araçtan indim, ayrıldılar." dedi.

İki tavşanın gülümseten kavgası ViDEO

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