İki teleferik arasında yürüyen gözü pek adam

Fransa'da yaşayan 33 yaşındaki Samuel Volery, İsviçre'de turistlerin daha çok kullandığı teleferikte akıllara durgunluk veren bir olay gerçekleştridi.

KIZ ARKADAŞI DA EŞLİK ETTİ

İki teleferik arasında uzanan ipler üzerinde yürüyen adam şaşkınlık yarattı. Samuel'e 25 yaşındaki kız arkadaşı Louise Lenoble da eşlik etti.

İki teleferik arasında yürüyen çılgın çift İZLE

"1 SENE ÖNCESİNE KADAR BUNDAN HABERSİZDİ"

Konuyla ilgili Daily Mail'e bir röportaj veren Samuel, "Kız arkadaşım Louise 1 sene öncesine kadar ip üzerinde yapılan denge sporunda habersizdi, ancak öğrendikten sonra sürekli gökyüzüne yakın yerlerde bu işi yapmak istedi." dedi.