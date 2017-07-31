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İki teleferik arasında yürüyen gözü pek adam

Samuel Volery adında cesur bir adam, iki teleferiğin arasında korkusuzca yürüdü.

31.07.2017 - 10:04
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Fransa'da yaşayan 33 yaşındaki Samuel Volery, İsviçre'de turistlerin daha çok kullandığı teleferikte akıllara durgunluk veren bir olay gerçekleştridi.

İki teleferik arasında yürüyen gözü pek adam

KIZ ARKADAŞI DA EŞLİK ETTİ

İki teleferik arasında uzanan ipler üzerinde yürüyen adam şaşkınlık yarattı. Samuel'e 25 yaşındaki kız arkadaşı Louise Lenoble da eşlik etti.

İki teleferik arasında yürüyen çılgın çift İZLE

İki teleferik arasında yürüyen gözü pek adam

"1 SENE ÖNCESİNE KADAR BUNDAN HABERSİZDİ"

Konuyla ilgili Daily Mail'e bir röportaj veren Samuel, "Kız arkadaşım Louise 1 sene öncesine kadar ip üzerinde yapılan denge sporunda habersizdi, ancak öğrendikten sonra sürekli gökyüzüne yakın yerlerde bu işi yapmak istedi." dedi.

İki teleferik arasında yürüyen gözü pek adam

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