İki Ülke Bir Kamera sergisi açıldı

İki ülke arasında yüzyıllara dayanan kardeşlik ile kültürel birikimi koruyarak gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan proje kapsamında, 14 Macar ve Türk fotoğrafçı Beyoğlu ve Peç şehirlerini fotoğrafladı.
İKİ ÜLKE BİR KAMERA
İki Ülke Bir Kamera fotoğraf sergisinde bir araya getirilen fotoğraflar Macaristan’ın Peç şehrinden sonra Taksim Meydanı’nda sanatseverlerle buluştu.
Serginin açılış törenine Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın yanı sıra; Peç Belediye Başkanı Pava Zsolt, Macaristan Ankara Büyükelçisi H.E. Gabor Kiss ve Macaristan İstanbul Başkonsolosu Balázs Hendrich ve vatandaşlar katıldı.