İki ülkeden Türkiye'ye referandum desteği

Sudan İslami el-Vasat Partisi Başkanı Yusuf el-Kude, yaptığı açıklamada, "Türkiye, kendi şartlarına ve durumuna uygun meşru sistemi seçme hakkına sahiptir. Şeffaf bir halk oylamasıyla halka danışıldığı sürece bu bir iç meseledir." dedi.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Batıyı huzursuz edecek bir hatta ilerlediğini vurgulayan Kude, bu nedenle Batılıların İslam'a adeta savaş açtığını ifade etti.

"KENDİ STANDARTLARINDA DEMOKRASİ İSTİYOR"

Filistin Yasama Meclisinde Hamas'a bağlı Değişim ve Islah Bloğu üyesi Ahmed Atvan ise Türkiye'deki yönetim sistemi değişikliğinin Türk halkının yararına olacağını ve demokrasiyi güçlendireceğini kaydetti. Atvan, "Türkiye'nin istikrarlı olmasını istemeyenler var. Bunlar, darbeyi destekleyerek ülkeyi yıkmaya çalıştılar. Şimdi de referanduma karşı çıkarak bunu yapmaya çalışıyorlar. Onlar kendi standartlarında demokrasi istiyor." değerlendirmesinde bulundu.