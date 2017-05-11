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İki yeni milli silah görücüye çıktı

MKEK (Makine Kimya Endüstrisi Kurumu) tarafından üretilen iki yeni milli silah IDEF 2017'de sergileniyor.

11.05.2017 - 10:27
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İki yeni milli silah görücüye çıktı

Türkiye'nin silah üretim fabrikası MKEK tarafından üretilen iki yeni yerli silah, Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı IDEF 2017'de tanıtıldı.

Keskin nişancı tüfeği olarak tasarlanan MAM-15 ve KNT--67 benzerlerinden üstün özellikleriyle ön plana çıkıyor. MKEK Silah Fabrikası Ar-Ge Mühendisi Muammer Durmuş, yeni yerli silahlar için 2017 sonuna doğru seri üretime geçecekleri bilgisini paylaştı.

İki yeni milli silah görücüye çıktı

MPT-76 AİLESİNİN YENİ ÜYESİ KNT-67

MPT-76 olarak bilinen modern piyade tüfeğinin parçalarına kalifikasyonlar yapılarak geliştirilen KNT-67 , TSK'nın 7.62x51mm Manga Tipi Keskin Nişancı Tüfeği ihtiyacına yönelik olarak geliştirildi.

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