İki yeni milli silah görücüye çıktı

Türkiye'nin silah üretim fabrikası MKEK tarafından üretilen iki yeni yerli silah, Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı IDEF 2017'de tanıtıldı.

Keskin nişancı tüfeği olarak tasarlanan MAM-15 ve KNT--67 benzerlerinden üstün özellikleriyle ön plana çıkıyor. MKEK Silah Fabrikası Ar-Ge Mühendisi Muammer Durmuş, yeni yerli silahlar için 2017 sonuna doğru seri üretime geçecekleri bilgisini paylaştı.

MPT-76 AİLESİNİN YENİ ÜYESİ KNT-67

MPT-76 olarak bilinen modern piyade tüfeğinin parçalarına kalifikasyonlar yapılarak geliştirilen KNT-67 , TSK'nın 7.62x51mm Manga Tipi Keskin Nişancı Tüfeği ihtiyacına yönelik olarak geliştirildi.