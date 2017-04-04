İki yere petrol arama ruhsatı verildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Siirt ve Şırnak sınırları içerisinde kalan bir bölge ile Mersin ve Adana sınırları içerisinde kalan diğer bir bölge için yaptığı petrol arama lisansı başvuruları Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kabul edildi. Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

İSTANBUL VE DİYARBAKIR İÇİN BAŞVURU

Şirket, ruhsat sahalarında taahhüt etmiş olduğu yatırım teminatını 30 gün içerisinde genel müdürlüğe vermesi şartıyla, söz konusu sahalarda 5'er yıllığına petrol arama ruhsatına sahip olacak. Öte yandan TPAO, İstanbul'da bulunan bir sahanın istimlakı, Diyarbakır'da bulunan bir sahanın da kamulaştırılması için başvuruda bulundu.