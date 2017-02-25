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İki yıl boyunca işe gelmediler şirketi kandırdılar

İtalya’da bir hastanede, 55 çalışan kartlı geçiş sistemini yanıltarak çalışmadıkları halde maaş almaya devam etti.

25.02.2017 - 11:50
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İtalya’nın Napoli şehrindeki Loreto Mare Hastanesi’nin 55 çalışanı, personel kartlı geçiş sistemini yanıltarak çalışmadıkları halde maaş almaya devam etti.

Söz konusu şüphelilerin bir mesai arkadaşının, hastanede bulunmayan en az 20 arkadaşının hastane giriş kartını personel takip sistemine tanıttığı anların görüntüleri hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.

2 YIL SÜREN SORUŞTURMA

İtalyan polisi 2 yıl süren soruşturmasında aralarında doktor, hemşire, sağlık görevlisi ve teknisyenlerin de bulunduğu ve bazılarının sendika üyesi olduğu toplam 94 kişiyi takip etti.

İŞTEN KAYTARMAYA GÖZALTI

Euronews'in haberine göre gözaltına alınan hastane personelinin bazılarının mesai saatlerinde işe gelmek yerine tenis oynamaya ya da alışveriş yapmaya gittikleri iddia edildi.

Dolandırıcılık suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılacak zanlılardan birinin bir restoranda şef olarak çalışmaya başladığı belirtildi.

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