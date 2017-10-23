taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.795
USD
3,6954
EURO
4,3396
ALTIN
151,56
PETR
57,7600

İki yıl önce kaybolan gazeteci evine geri döndü

Hindistan'da iki yıl önce bilinmeyen bir nedenle kaybolan gazeteci kadın, ailesine geri döndü.

23.10.2017 - 15:38
  1. Haberler
  2. Dünya

Hindistan'da özel bir televizyon kanalına bağlı olarak çalışan Zeenat Shahzadi, 2015 yılında 19 Ağustos günü, iş çıkışı bir motorlu araç ile evine giderken kayıplara karışmıştı.

2015 YILINDA ANİDEN KAYBOLDU

Tanıkların ifadesine göre, Shahzadi'nin aracının önünü kesen iki araba dolusu silahlı saldırgan, gazeteci kadını kaçırıp gözden kaybolmuştu. Kaçırıldığından beri ailesinin zihinsel ve psikolojik olarak büyük sıkıntılar çektiği ve ablasının kaçırılmasının ardından Shahzadi'nin küçük kardeşi Saddam Hussain'in intihar ettiği belirtildi.

İki yıl önce kaybolan gazeteci evine geri döndü

DETAYLAR İLERLEYEN GÜNLERDE PAYLAŞILACAK

Polis, kaçırıldıktan iki yıl sonra Pakistan-Afganistan sınırında ortaya çıkan Zeenat Shahzadi'nin, şu an güvenli bir şekilde ailesinin yanında olduğunu açıkladı.
Açıklamada, Shahzadi'nin ailesinin bir açıklama yapmadığı söylenirken, gazetecinin kaçırılması ve kurtarılması ile ilgili detayların yakında gün yüzüne çıkacağı belirtildi.

İlginizi Çekebilir
Katalonya: Madrid’den gelen emirlere uymayacağız
Özerkliği askıya alınan Katalonya Bölgesi’nin Dışişleri Sözcüsü Raul Romeva konuştu.
Singapur'da yeni otomobillerin trafiğe çıkışına izin yok
Singapur'da Şubat 2018'den itibaren yeni otomobillerin trafiğe çıkışına izin verilmeyecek.
AB'den Katalonya açıklaması
Türkiye'de özerklik hayaliyle askere ve polise saldıranlara destek olan AB, söz konusu İspanya olunca tavır değiştirdi.
KYB'den, Barzani'ye 'çözüm teklifi sunuldu' iddiası
Bağımsızlık referandumunun ardındaın işleri yolunda gitmeyen Barzani, KYB ve KDP'nin Bağdat ile uzlaşı tekliflerini reddetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hande Yener Altın Kelebek Ödülleri'ne ateş püskürdü

Hande Yener Altın Kelebek Ödülleri'ne ateş püskürdü

37
Türk Masonlarından Anıtkabir ziyareti

Türk Masonlarından Anıtkabir ziyareti

385
Festivalin ilk yarışma filmi yarıda kaldı

Festivalin ilk yarışma filmi yarıda kaldı

48
Düğündeki takı kavgası gelinle damadı ayırdı

Düğündeki takı kavgası gelinle damadı ayırdı

190
'Reis' sınıfı denizaltılarda önemli hafta

'Reis' sınıfı denizaltılarda önemli hafta

93
G.Saray'a verilecek ceza belli oldu

G.Saray'a verilecek ceza belli oldu

144
Tamire gönderdiği aracının parçalarını teslim aldı

Tamire gönderdiği aracının parçalarını teslim aldı

44
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM