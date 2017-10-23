İki yıl önce kaybolan gazeteci evine geri döndü

Hindistan'da özel bir televizyon kanalına bağlı olarak çalışan Zeenat Shahzadi, 2015 yılında 19 Ağustos günü, iş çıkışı bir motorlu araç ile evine giderken kayıplara karışmıştı.

2015 YILINDA ANİDEN KAYBOLDU

Tanıkların ifadesine göre, Shahzadi'nin aracının önünü kesen iki araba dolusu silahlı saldırgan, gazeteci kadını kaçırıp gözden kaybolmuştu. Kaçırıldığından beri ailesinin zihinsel ve psikolojik olarak büyük sıkıntılar çektiği ve ablasının kaçırılmasının ardından Shahzadi'nin küçük kardeşi Saddam Hussain'in intihar ettiği belirtildi.

DETAYLAR İLERLEYEN GÜNLERDE PAYLAŞILACAK

Polis, kaçırıldıktan iki yıl sonra Pakistan-Afganistan sınırında ortaya çıkan Zeenat Shahzadi'nin, şu an güvenli bir şekilde ailesinin yanında olduğunu açıkladı.

Açıklamada, Shahzadi'nin ailesinin bir açıklama yapmadığı söylenirken, gazetecinin kaçırılması ve kurtarılması ile ilgili detayların yakında gün yüzüne çıkacağı belirtildi.