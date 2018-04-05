taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.976
USD
4,0072
EURO
4,9239
ALTIN
171,26
PETR
68,3300

İki yıl önce kaybolan minik Yasin'den hala haber yok

Konya'da, evinin önünde oynarken kaybolan 6 yaşındaki Yasin Şahin'in ailesi, evlatlarının kaybolmasının üzerinden iki yıl geçmesine rağmen umudunu hiç kaybetmedi.

AA | 05.04.2018 - 08:10..
  1. Haberler
  2. Yaşam

Akören ilçesine bağlı Belkuyu Mahallesi'nde 4 Nisan 2016'da son olarak evinin önünde oynarken görülen, kaybolduğunda ise 6 yaşında olan Yasin Şahin'den haber alamayan ailesi, jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulunmuş, bunun üzerine çocuğun bulunması için arama çalışması başlatılmış, günlerce süren çalışmalardan sonuç alınamamıştı.

Kaybolmasının üzerinden 2 yıl geçen küçük Yasin'in bulunması için yapılan çalışmalardan da bir sonuca ulaşamayan acılı aile, yetkililerden destek bekliyor.

Acılı anne Ümmü Şahin, evladının kaybolmasının üzerinden iki yıl geçtiğini, bugüne kadar hiçbir ize rastlanmadığını söyledi.

İki yıl önce kaybolan minik Yasin'den hala haber yok

"OĞLUMA NE OLDU BİLMİYORUZ"

Oğlunu, diğer çocuklarıyla beraber görmek istediğini aktaran anne Şahin, şunları kaydetti: "Acımız çok büyük. Dört gözle evladımızın bulunduğuna dair gelecek müjdeli bir haber bekliyoruz. İki kızım da 'Kardeşimizi bulsunlar, herkesin kardeşi yanlarında, bizim kardeşimiz yok.' diye ağlıyor. Oğluma ne oldu bilmiyoruz. Kim ne yaptıysa suçluları bulunsun. Umudumuzu yitirmeyeceğiz. Yasin'imin bulunması için tekrar arama çalışması yapılmasını istiyorum. Artık acısı yeter."

İki yıl önce kaybolan minik Yasin'den hala haber yok


"ACABA GELİR Mİ DİYE HEP PENCEREDEN DIŞARI BAKIYORUM"

Babaanne Akile Şahin ise torununun defalarca arandığını fakat bir türlü bulunamadığını dile getirdi. Devlet büyüklerinden yardım isteyen babaanne Şahin, "Yasin bayramda, düğünde hep aklımızda. Ben hiç unutamayacağım galiba. Onu ben büyüttüm. Ölüsü ya da dirisi bulunsun. Şimdi o da arkadaşları gibi 8 yaşında olacaktı. Ben acaba gelir mi diye hep pencereden dışarıya bakıyorum." diye konuştu.

Şahin, torununun akıbetini merak ettiğini, Yasin'in okul arkadaşlarını görünce içinin burkulduğunu söyledi.

İki yıl önce kaybolan minik Yasin'den hala haber yok

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Barcelona Roma'yı farklı yendi

Barcelona Roma'yı farklı yendi

9
Suudi Arabistan'tan sinema için ABD şirketine ruhsat

Suudi Arabistan'tan sinema için ABD şirketine ruhsat

46
Yılmaz Erdoğan Organize İşler 2'nin 3 ismiyle anlaştı

Yılmaz Erdoğan Organize İşler 2'nin 3 ismiyle anlaştı

10
CHP'li Mahmut Tanal kendisine kumpas kurulduğunu söyledi

CHP'li Mahmut Tanal kendisine kumpas kurulduğunu söyledi

54
Beyaz Saray: Çekileceğiz ama müttefiklerimizle çalışacağız

Beyaz Saray: Çekileceğiz ama müttefiklerimizle çalışacağız

70
Ankara'daki Suriye Zirvesi Alman basınında

Ankara'daki Suriye Zirvesi Alman basınında

39
Uzaktan Kumandalı Atış Platformu göreve hazır

Uzaktan Kumandalı Atış Platformu göreve hazır

32
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM