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İki yılda 10 bin 657 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Işık, "Yaklaşık iki yıllık zaman içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10 bin 657." dedi.

11.06.2017 - 21:52
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İki yılda 10 bin 657 terörist etkisiz hale getirildi

Özellikle son aylarda gerçekleştirilen terör operasyonlarında terör örgütleri büyük kayıplar vermeye devam ediyor.

İki yılda 10 bin 657 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, şu ana kadar TSK tarafından etkisiz hale getirilen terörist sayısına dair son bilgileri paylaştı.

Bakan Işık, "Yaklaşık iki yıllık zaman içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10 bin 657. Bu önemli bir başarıdır. Artık terör örgütü hamdolsun eylem yapamaz hale gelmiştir. İnşallah bu terör örgütünün tamamen belini kıracağız ve bir daha bu ülkeye tehdit olmaması için de gereken tüm tedbirleri alacağız." dedi.

İki yılda 10 bin 657 terörist etkisiz hale getirildi

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