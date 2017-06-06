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İki yıldır aranan cinayet zanlısı barakada yakalandı

Kastamonu'da 2 yıldır aranan cinayet zanlısı. bir barakada yakalandı.

06.06.2017 - 01:02
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İstanbul'da 2 yıl önce bir müteahhidi öldürdüğü iddia edilen H.B. hakkında Tosya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından teknik takip başlatıldı.

İlçeye bağlı Çepni köyündeki dağlık alanda bir barakada olduğu tespit edilen H.B. ilçe jandarma komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Üsküdar'da 2015'te Tosyalı H.B ile müteahhit Hasan Camcı arasında bir husumet nedeniyle kavga çıkmış, kavgada Camcı kalbinden vurularak yaşamını yitirmişti. Olaydan sonra ortalıktan kaybolan H.B, 2 yıldır cinayet zanlısı olarak aranıyordu.



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