İkinci el araç alacaklara tavsiyeler

Benal YILMAZ / [email protected]

Sıfır kilometre otomobillerdeki vergi yükü hepimizin kanayan yarası, buna güncel döviz kurundaki artışlar eklenince de sıfır araç almak tüketici için gittikçe zorlaşmaya devam ediyor.

Bu durum da haliyle ikinci el piyasasını daha hareketli bir hale getiriyor. İkinci el bir araç almaya karar verdiniz, ancak marka, model ve karoser tipini seçmekte zorlanıyorsunuz...

PİYASA

En önemli etkenlerden birisi, hatta en önemlisi diyebiliriz. Otomobil sadece kullanırken değil satarken de kullanıcısını mutlu etmeli. Acil bir durumda hızlıca elden çıkarabiliyor olmalısınız. Bu sebeple hızlı bir şekilde elden çıkarılabilen otomobiller daima kullanıcısını mutlu eder. Peki bunu nasıl anlayacaksınız ?

İlan sitelerinde dolaşırken bir markanın alt modellerini göreceğiniz kırılım sayfasına girdiğinizde, sayı olarak fazla olan araçlar genelde piyasası olan otomobillerdir. Örnek vermek gerekirse Renault kırılımına girdiğinizde Megane modelinde 8000 otomobil satılık, gene aynı markanın Latitude modeline baktığınızda 500 adet otomobil satılıksa bu Megane'i daha kolay Latitude'ü daha zor elden çıkaracağınız anlamına gelir. İstisnai durumlar olsa da genellikle piyasası kuvvetli olan otomobilleri bu yöntemle ayırt edebilirsiniz

YEDEK PARÇA VE SERVİS AĞI

Her şey otomobili kullanmakla, yaktını koyup yola koyulmakla bitmiyor. Bunun kazası var belası var mekanik problemi var... 40-50 bin TL aralığında 2006-2008 model yılı aralığında çok güzel bir Jaguar X-Type buldunuz, hem de dizel! Gerçekten kulağa mantıklı geliyor, bu fiyatlara dizel ve prestijli bir marka sahibi olmayı kim istemez ki ? Ancak işin aslı şu ki ; kulağa güzel geldiği kadar mantıklı bir tercih değil.

Trabzon'da ikamet ediyorsanız en yakın servis noktası size sadece 730 km uzaklıkta olan Ankara'da..Servis ağı yaygın olan, yedek parçası kolaylıkla bulunabilen otomobiller kullanıcı dostudur

KULLANIMA UYGUNLUK

3 kişilik çekirdek bir aileniz var ve "Çocuğu da arka koltuğa oturturuz" şeklinde düşünerek kalbinizden geçen Mercedes CLK'ya bakıyorsanız çok yanlış bir yoldasınız. Kullanımınıza uygun olarak MPV, SUV, Hatchback veya Sedan bir otomobil bakmanız gerekir.

Genellikle insanlar aynı fiyat aralığında marka algısı düşük, model yılı yüksek ve kullanıma uygun bir otomobil yerine marka algısı yüksek, model yılı düşük ve kullanıma uygun olmayan otomobili seçme eğilimindedir. Bu en sık yapılan hatalardan biridir ve bu işin sonu genellikle ya oto sanayi yollarını aşındırmak, ya da arabayı satmak için aylarca oto ilan sitelerinde ilan vermek olur





