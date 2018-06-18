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İkinci el araçta taleple birlikte fiyatta artıyor

Döviz kurundaki yükselişin etkisiyle sıfır kilometre araç fiyatlarında yaşanan artış, ikinci el araç piyasasında hem talebin hem de fiyatların artmasına sebep oldu.

AA | 18.06.2018 - 07:31..
  1. Haberler
  2. Otomobil

DOD Satış Müdürü Erol Gündoğan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre otomobil devir adedinin 2018'in ocak-nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 1 milyon 823 bin 302'e ulaştığını aktardı.

İkinci el araç pazarında bu yılın ilk yarısında beklentiler doğrultusunda bir büyüme gerçekleştiğini anlatan Gündoğan, ilk 4 aydaki yüzde 12’lik artışın kalan 8 aylık dönemde bir miktar azalacağını, bununla birlikte geçen yıla oranla büyümenin devam edeceğini öngördüklerini söyledi.

Gündoğan, 2018 yılı geneli için ikinci el pazarının yüzde 10 büyüyerek 5 milyon 700 bin seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini dile getirdi.

İkinci el araçta taleple birlikte fiyatta artıyor

SIFIR KİLOMETRE ARAÇLARDAKİ ARTIŞ İKİNCİ EL ARAÇLARA DA YANSIYACAK

Erol Gündoğan, sıfır kilometre araç fiyatlarında döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketten kaynaklanan artışın etkisiyle, 2018 yılının ilk çeyreğinde ikinci el araçlara olan talebi artırdığını bildirdi.

Geçmiş dönemlerde özellikle model yılı geçişlerinde sıfır kilometre araç fiyatlarının yüzde 6-7 seviyesinde arttığını hatırlatan Gündoğan, "Fakat 2018 yılının ilk çeyreğinde kur etkisiyle beraber sıfır kilometre araç fiyatları yaklaşık yüzde 20 seviyelerinde artış gösterdi. Bu da tüketiciye ikinci el araçlarda ciddi avantaj sağladı. Sıfır kilometre araçlardaki fiyat artışı ikinci el araçlara da kademeli olarak yansıyacaktır ancak ikinci el araçlardaki fiyat avantajının bir süre daha devam edeceğini düşünerek ikinci el araç almak isteyenler için fırsatın hala devam ettiğini söyleyebiliriz." diye konuştu.

"BEKLENEN HAREKELİLİK OLMADI"

Gündoğan, "Geçtiğimiz yıllarda bayram tatili öncesinde tüketicilerin alım taleplerini öne çekmesi sebebiyle showroomlarımızda ekstra bir hareketlilik olurdu fakat bu yıl önceki yıllarda olan hareketliliği beklenen ölçüde göremedik." yorumunu yaptı.

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