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İkinci el otoda yeni dönem için tarih verildi

Bakan Tüfenkci, 2. el otomobil satışlarında garanti ve ekspertiz döneminin referandum sonrası hayata geçirileceğini açıkladı.

24.03.2017 - 22:56
  1. Haberler
  2. Otomobil
İkinci el otoda yeni dönem için tarih verildi

Malatya’da Galericiler Sitesi esnafı ile buluşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 2. el taşıt alım ve satımında yeni bir düzenleme getireceklerini belirterek, “Bir kere her önüne gelen galericilik veya araç alım satımı yapmasın. Eğer yapacaksa bunu belgelesin, esnaf belgelerini verelim, bu ticareti düzenleyelim. Güvenceler getirelim, hem satıcıya, hem alıcıya hemde aracılık yapan esnaf kardeşime teminatlar getirelim” diye konuştu.

"YENİ DÜZENLEME TAMAMLANDI"

Yeni düzenlemenin tamamlandığını belirten Tüfenkci, “Aradaki sözleşmelerin çerçevesini belirleyelim ve o çerçeveler neticesinde bu sözleşmeler oluşsun. En önemlisi de sattığınız araçların niteliklerini de sizler tam olarak beyan edin. Arızalı, hurda veya kaza yapmış araç satıyorsanız kazasını belirterek bunları satın. Ama 'ben sağlam araç satıyorum' diyorsanız da 'en azından 10 bin kilometre garanti ver' diyecek bir sistemi düzenliyoruz” ifadelerine yer verdi.

İkinci el otoda yeni dönem için tarih verildi

"SİZLERİN GÖRÜŞLERİNİ ALDIK"

2. el araç alım satımı ile ilgili düzenlemeyi kamuoyunun da görüşlerine açtıklarını kaydeden Bakan Tüfenkci, “Sizlerin, bu işlerle iştigal edenlerin görüşlerini aldık ve Allah nasip ederse referandumdan sonra da bu yönetmeliği yayınlayıp hayata geçiriyoruz” dedi.

Esnaflar için yapılan düzenlemeler hakkında bilgiler veren Tüfenkci, “Sizler esnafın önünü açacak hangi öneriyi getirirseniz bizde hükumet olarak her türlü çabayı gösteririz. Bu kürsüden sizlere söz veriyoruz” şeklinde konuştu.

Ülke olarak önümüzde 16 Nisan referandumunun da olduğunu belirten Tüfenkci, “Önümüzde iki yol var. Eski Türkiye mi yoksa yeni Türkiye mi devam edeceğiz” diye konuştu.

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