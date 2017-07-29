İkinci el otomobil piyasası hareketlendi

Kurban Bayramı öncesinde hareketli günler yaşayan ikinci el otomobil piyasasında daha çok 30 ile 50 bin lira arasındaki araçlar rağbet görüyor.

İLK TERCİH OTOMATİK VİTESLİLER

Otomatik vitesli araçlar, manuel viteslilere göre daha fazla tercih ediliyor.

MAKAS AÇILIYOR

Eskişehir'de 160 galericinin faaliyet gösterdiği Oto Center'ın Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci elde bayram öncesi hareketlilik başladığını, bunda bayrama araçsız girmek istemeyenlerin talebiyle sıfır ve ikinci el araç fiyatları arasındaki makasın giderek açılmasının etkili olduğunu belirtti.

İnsanların alım gücüne göre değerlendirildiğinde de 30-50 bin lira arasındaki araçların yoğun talep gördüğüne işaret eden Urçar, "Araçlarını değiştirmek için satanlar ise galerilere geldiklerinde 30-50 bin liralık araçları bulamadıklarından dolayı sattıklarıyla kalıyorlar. Araç darlığı da bundan kaynaklanıyor. 30-50 bin lira bandında araç bulunmadığı için müşteri portföyümüzün talebine yetişemiyoruz. Şu anda o tarz araçları sahipleri de satmak istemiyor." değerlendirmesinde bulundu.

BENZİNLİ TERCİHİNDE YÜKSELME VAR

Urçar, otomatik vitesli araçlara talebin gün geçtikçe arttığına dikkati çekerek, "Artık sektör de otomatik araçlara yöneldi. Motor seçeneğinde ise daha çok benzinli araçlar ilgi görüyor. Bundan en önemli etken benzinli araç ile dizel arasındaki fiyat farkının çok fazla olması." dedi.