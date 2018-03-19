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Ağır hasarlı aracın hasarını gizleyene ceza

Yargıtay, ağır hasarlı aracın ayıplarını gizleyerek alıcıyı zarara uğratan satıcının, satış bedelinin yanında zararın tespiti için yapılan masrafları da ödemesi gerektiğine hükmetti.

AA | 19.03.2018 - 09:22..
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  2. Otomobil
Ağır hasarlı aracın hasarını gizleyene ceza

Tekirdağ'da yaşayan bir kişi, 37 bin 700 lira ödeyerek satın aldığı ancak sık sık arıza veren aracını servise götürdü. Burada yapılan kontrolde aracın ağır hasarlı olduğu ve ayıplarının gizlendiği tespit edildi. Bunun üzerine alıcı, otomobil için ödediği 37 bin 700 lira bedelin yasal faiziyle satıcıdan tahsilini istedi.

Ağır hasarlı aracın hasarını gizleyene ceza

EKSPERTİZ MASRAFINA KADAR SATICI ÖDEYECEK

Çorlu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, davayı kısmen kabul etti. Mahkeme, tanık ifadelerine dayanarak aracın 33 bin 500 liraya alındığına karar verdi ve bu miktarın alıcıya ödenmesine, aracın da satıcıya teslim edilmesine hükmetti. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay13. Hukuk Dairesine geldi. Daire, yerel mahkemenin kararını bozdu ve ağır hasarlı aracın ayıplarını gizleyerek alıcıyı zarara uğratan satıcının, satış bedelinin yanında zararın tespiti için yapılan masrafları da ödemesini hükme bağladı.

Ağır hasarlı aracın hasarını gizleyene ceza

Bundan sonra yaşanacak durumlarda emsal teşkil eden bu karara göre, ikinci el otomobil satışında haksızlığa uğrayan alıcılar, hem aracın iadesini gerçekleştirebilecek hem de masrafları satıcıdan tahsil edebilecek.

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