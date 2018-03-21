İkinci el otomobil satışları hareketleniyor

Özellikle ikinci el araç satışlarının düşük olduğu kış aylarının geride kalmasıyla birlikte ikinci el otomobil satışlarında hareketlilik yaşanıyor.

Döviz kurlarının yüksek seyretmesi, markaların yeni araç modellerini tanıtması gibi durumların da etkilediği ikinci el araç piyasası, sıfır kilometre otomobil fiyatlarının da tırmanışa geçmesiyle yeniden rağbet görmeye başladı.

FİYATLAR YİNE DE NORMALİN ÜZERİNDE

Artan hareketliliğe rağmen ikinci el araç fiyatları da cep yakıyor. İkinci el otomobil satıcıları, araç fiyatlarını ideal rakamların çok üzerinde belirlediğinden alıcılar yalnızca araçlara bakmakla kalıyor. Sürekli fiyat yükselten satıcılar nedeniyle, aracı makul rakamlara satmak isteyen diğer satıcılar da mağdur oluyor.

30 BİN LİRANIN ALTINDA ARAÇ YOK GİBİ

İkinci el otomobil pazarlarında ve otomobil ilan sitelerinde 30 bin liranın altında orta sınıf bir araç bulmak neredeyse imkansız. Özellikle kalabalık şehirlerde daha çok tercih edilen otomatik vitesli araçlar ise ortalama 40-45 bin lira bandında başlangıç fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Dizel araçlarda da yine rakamlar biraz daha yukarı çıkıyor.