taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.319
USD
3,9342
EURO
4,8296
ALTIN
166,39
PETR
68,2500

İkinci el otomobil satışları hareketleniyor

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte ikinci el otomobil satışları arttı.

Haber Merkezi | 21.03.2018 - 15:19..
  1. Haberler
  2. Otomobil

Özellikle ikinci el araç satışlarının düşük olduğu kış aylarının geride kalmasıyla birlikte ikinci el otomobil satışlarında hareketlilik yaşanıyor.

Döviz kurlarının yüksek seyretmesi, markaların yeni araç modellerini tanıtması gibi durumların da etkilediği ikinci el araç piyasası, sıfır kilometre otomobil fiyatlarının da tırmanışa geçmesiyle yeniden rağbet görmeye başladı.

İkinci el otomobil satışları hareketleniyor

FİYATLAR YİNE DE NORMALİN ÜZERİNDE

Artan hareketliliğe rağmen ikinci el araç fiyatları da cep yakıyor. İkinci el otomobil satıcıları, araç fiyatlarını ideal rakamların çok üzerinde belirlediğinden alıcılar yalnızca araçlara bakmakla kalıyor. Sürekli fiyat yükselten satıcılar nedeniyle, aracı makul rakamlara satmak isteyen diğer satıcılar da mağdur oluyor.

İkinci el otomobil satışları hareketleniyor

30 BİN LİRANIN ALTINDA ARAÇ YOK GİBİ

İkinci el otomobil pazarlarında ve otomobil ilan sitelerinde 30 bin liranın altında orta sınıf bir araç bulmak neredeyse imkansız. Özellikle kalabalık şehirlerde daha çok tercih edilen otomatik vitesli araçlar ise ortalama 40-45 bin lira bandında başlangıç fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Dizel araçlarda da yine rakamlar biraz daha yukarı çıkıyor.

İkinci el otomobil satışları hareketleniyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Yerli otomobil için iki önemli adım atılıyor
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil projesinde CEO atamasının bu ay içinde yapılacağını açıkladı. Nisan ayında ise proje için şirket kurulacak.
LPG'li araç sayısı 5 milyona dayandı
Akaryakıt fiyatlarının son yıllarda seyrettiği yükseliş trendi, LPG2li araçlara olan yönelimi de artırdı.
Yeni Audi R8 ufukta göründü
Ingolstadtlı otomobil üreticisi Audi, yeni performans canavarı R8'i Mart sonunda tanıtabilir.
Ford Otosan dünyanın en değerli markaları arasına girdi
Ford Otosan, dünyanın en değerli markalarını araştıran uluslararası kuruluş Brand Finance tarafından bu yıl yayınlanan “Dünyanın En Değerli Otomotiv Markaları” listesinde yer aldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hollanda Türkiye'yi kınamak istedi komik duruma düştü

Hollanda Türkiye'yi kınamak istedi komik duruma düştü

97
Kılıçdaroğlu İstanbul için Abdüllatif Şener'i düşünüyor

Kılıçdaroğlu İstanbul için Abdüllatif Şener'i düşünüyor

120
Ali Dürüst: Milli formanın 300 liraya satılması normal

Ali Dürüst: Milli formanın 300 liraya satılması normal

323
Terör sevici Avrupa Apo'ya haksızlık yapıldığını söylüyor

Terör sevici Avrupa Apo'ya haksızlık yapıldığını söylüyor

84
ABD'nin Orta Doğu'daki silah kanunu

ABD'nin Orta Doğu'daki silah kanunu

48
Şehit ailesine icra takibi başlatan belediye özür diledi

Şehit ailesine icra takibi başlatan belediye özür diledi

106
Nevşin Mengü'nün 'kardeşime fazla güvendim' açıklaması

Nevşin Mengü'nün 'kardeşime fazla güvendim' açıklaması

145
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM