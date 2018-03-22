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İkinci el otomobilde 'devlet' önerisi

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Öztürk Oran, ikinci el otomobil satışlarında devletin de rolü olması gerektiğini savundu.

AA | 22.03.2018 - 09:07..
  1. Haberler
  2. Otomobil

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Öztürk Oran, "(İkinci el araç piyasası) Devletin eli bu işin içine girmeli. Devletin eli bu işin içine girmediği zaman, kendiniz alıp kendiniz satıyor, pazarı kendiniz oluşturuyorsunuz. Yeminli mali müşavirler gibi, bu sektöründe ekspertizini yapacak, devletin de bir elemanının içinde olacağı bir sistem kuralım." dedi.

İkinci el otomobilde 'devlet' önerisi

İKİNCİ EL OTOMOBİL PAZARI BÜYÜDÜ

Piyasanın çok büyük bir hacme sahip olduğunu belirten Oran, şunları söyledi:

"Ocak-kasım döneminde Türkiye'de, 6 milyon 700 binden fazla araç el değiştirdi. Geçen yıl bu rakam, 6 milyon 200 bin seviyelerindeydi. Yani yıllık bazda yüzde 10'un üstünde artış oldu. Pazar büyük, satışlar artıyor, piyasa canlı. Dolayısıyla bu kadar büyük bir ekonomik hareketliliğin olduğu yerde nitelikli insan kaynağı ihtiyacı da bir o kadar kritiktir. Böylesi önemli bir ticari hacim gerekli eğitimlerin verilmesi ve bilgilendirmelerin yapılması ile beslenebilir. Nasıl ki hizmet sektörünün hemen her alanında nitelikli satış danışmanları, piyasaların sağlıklı işlemesi için elzemdir burada da net şekilde görüyoruz ki burada da satış danışmanları çok önemli, nitelikli kişilerden oluşması, eğitimli olması, güven verici olması lazım."

İkinci el otomobilde 'devlet' önerisi

Oran, İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne bağlı Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde bu eğitimlerin başlatıldığını bildirerek, 2015'ten bu yana "2.El Otomotiv Satış Danışmanı Eğitim Programı"nı sürdürdüklerini söyledi. Oran, bu eğitimlerden, 3 yıl içinde toplam 7 etapta, 260 sektör çalışanın yararlandığını bildirdi.

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