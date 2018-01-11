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İkinci kattan düşünce cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı

İzmir'in Buca ilçesinde, alkol nedeniyle dengesini kaybedip düşen şahsın, hastanedeki tedavisi sırasında polis tarafından yapılan soruşturmada firari olduğu anlaşıldı.

İHA | 11.01.2018 - 08:37..
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İzmir’in Buca ilçesinde, gece saatlerinde Mehmet Akif Caddesi'nde bulunan bir apartmanda, alkollü olduğu iddia edilen 37 yaşındaki Ahmet P., dengesini kaybederek ikinci kattan aşağıya düştü. Bu sırada, olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine söz konusu adrese intikal eden sağlık ekipleri, ikinci kattan düşerek ayak bileğini kıran Ahmet P.’ye ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra Ahmet P., ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMADA FİRARİ OLDUĞU ANLAŞILDI

Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, hastanede tedavi altına alınan Ahmet P.’ye Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Yapılan GBT sonucunda, Ahmet P.’nin cezaevi firarisi olduğu ve arandığı ortaya çıktı.

Ahmet P.’nin hastanedeki tedavisinin ardından Şirinyer Polis Merkezi Amirliğine götürüleceği öğrenildi.

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