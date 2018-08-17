İkinci nakil başvuruları için bugün son gün

Liselere Giriş Sınavı (LGS) ve adrese dayalı yerleştirme kapsamında 13 Ağustos’ta başlayan, liselere ikinci nakil dönemi bugün saat 17.00’de sona eriyor. Adaylar, herhangi bir ortaokul müdürlüğüne başvurarak e-Okul sistemi üzerinden nakil başvurusunda bulunabilir.

NAKİL SONUÇLARI 19 AĞUSTOS'TA

Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen ya da merkezi yerleştirme ve ilk nakil döneminde herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler nakil başvurusu yapabiliyor. İkinci nakil sonuçları 19 Ağustos’ta açıklanacak.

MÜDÜRE ONAYLATMAK ŞART

8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan, açıköğretim ortaokulundan mezun durumda olanlar ile herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşen, yerleşemeyen öğrenciler yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabiliyor.



Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabiliyor. Yapılan tercihlerin mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılması gerekiyor.





FARKLI OKUL TÜRÜ PUAN ZORUNLULUĞU YOK

Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullara yerleşen öğrencilerden okul değiştirmek isteyenlerin, yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu bulunmuyor.

İlk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanı’ndan okul tercih etme zorunluluğu yok.

Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk tercihini Kayıt Alanı’ndan seçmek kaydıyla en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabiliyor. Tercih yapan öğrencilerin farklı okul türü tercih etme zorunluluğu yok.

NÜSHA ÇIKTISI ALINACAK

Sınava katılmayan öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı açılmayacak. Yerleştirmeye esas nakil başvuruları, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğüne başvurarak yapılabiliyor.



Tercihler, sisteme okul müdürlüğü tarafından girilerek onaylandıktan sonra iki nüsha çıktısı alınacak, bir nüshası imza karşılığı veliye verilecek ve diğer nüshası okulda saklanacak.

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas üçüncü ve dördüncü nakil dönemi tercihleri ise 27-31 Ağustos'ta ve 3-6 Eylül'de alınacak.

