İkinci sürücüsüz metronun tünelleri birleşti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kent ulaşımındaki sorunların çözümü için yapılan metro inşaatları devam ediyor.

MODOKO'DA BİRLEŞTİ

Dudullu'dan Bostancı istikametinde kazı yapan ve "köstebek" diye tabir edilen TBM makineleri ile Kayışdağı'ndan kazı yaparak Dudullu tarafına gelen TBM makineleri MODOKO'da birleşti.

5 İLÇE BİRBİRİNE BAĞLANACAK

Göreve geldiği andan itibaren yavaş ilerleyen projeleri hızlandıran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, konuyla ilgili olarak, "Dudullu ile Bostancı arasında 13 istasyonda hizmet vermesi planlanan metro hattının uzunluğu 14,3 kilometre olacak. Tek yönde saatte 43 bin 200 yolcu taşınacak. Metronun günlük yolcu taşıma kapasitesi 1,5 milyon kişi. Dudullu-Bostancı arası yolculuk süresi 17 dakika olacak. Üsküdar-Çekmeköy hattında olduğu gibi Dudullu-Bostancı metrosu da sürücüsüz hizmet verecek. Bostancı-İDO iskelesinden başlayıp Depo (Parseller) istasyonunda bitecek olan metro hattı Maltepe, Kadıköy, Ataşehir, Ümraniye ve Çekmeköy'ün içinde olduğu 5 ilçeyi birbirine bağlıyor."





ANADOLU YAKASI'NIN ÖNEMLİ BİR ENTEGRE NOKTASI OLACAK

Projeyle 4 önemli raylı sistemin birbirine bağlanacağını hatırlatan Uysal, "Anadolu Yakası'nda önemli bir entegre noktası olacak. Bostancı İstasyonunda Marmaray ve deniz ulaşım akslarıyla bağlantı sağlarken Kozyatağı’nda Kadıköy-Kartal-Tavşantepe hattı ile Dudullu'da Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metrosu ile bağlantı sağlayacak hat Ümraniye Ataşehir Göztepe metrosu ile de bağlantılı olacak." dedi.

KOZYATAĞI VE BOSTANCI'DAN ENTEGRE EDİLECEK

Hattın ray montajına nisan ayında başlanmasının planlandığına vurgu yapan Uysal, Dudullu-Bostancı Metro Hattı'nın inşasında şu anda 2 bin kişinin çalıştığını söyledi. Uysal, Kozyatağı ve Bostancı'da metro hattına entegre olacak şekilde toplam 2 bin 870 araç kapasiteli 2 büyük yeraltı otoparkının yapılacağını ifade etti.