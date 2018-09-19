İkinci üniversiteye kayıt için son 2 gün

AÜ'den yapılan açıklamaya göre, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre eğitim veren fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler, açıköğretim sistemi kapsamında öğretim yapan fakültelere internet üzerinden başvurduktan sonra kayıt işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

SON KAYITLAR 21 EYLÜL'DE

Okudukları veya mezun oldukları alanlar haricinde adaylardan lisans eğitimi alanlar lisans veya ön lisans programlarına, ön lisans eğitimi alanlar ön lisans programlarına internetten başvurarak kayıt yaptırabiliyor.

Adaylar, 2018-2019 eğitim öğretim yılı için 11 Eylül'de başlayan kayıt dönemi kapsamında, "https://aof.anadolu.edu.tr/kayit/" adresinden başvurularını 21 Eylül'e kadar gerçekleştirebilecek. İkinci üniversite için şu ana kadar 165 bin 985 kişinin başvuru yaptığı belirtildi.

HARÇLARDA İNDİRİME GİDİLDİ

2018-2019 öğretim yılından itibaren Anadolum e-Kampüs Sistemi aracılığıyla basılı kitaplarını dijitale taşıyan Açıköğretim Sistemi'nde, maliyet düşüşüyle birlikte öğrenci harçlarında da ciddi bir indirime gidildiği kaydedildi.