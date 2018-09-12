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İkiyaka Dağları'nda terör operasyonu

Operasyonda, teröristlerin tünelle birbirine bağladığı dört mağaradan oluşan sığınak imha edildi.

AA | 12.09.2018 - 14:08..
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Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İkiyaka Dağları bölgesinde 3 bin 500 metrenin üzerindeki rakımlardaki operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

Teröristlerin 4 mağaralı sığınağı imha edildi VİDEO

Hava destekli operasyonlarda komandolar, İkiyaka Dağları'nda teröristlerin "girilemez" olarak nitelendirdikleri yerlere giriyor. Komandolar, bölgedeki aramalarda derin bir tünelin birbirine bağladığı dört mağaradan oluşan sığınak tespit etti.

MAĞARADA PATLAYICILAR VARDI

Çok miktarda tuzaklanmış tüp, roket mühimmatları, çeşitli tip patlayıcılar, 30'a yakın TNT kalıbı, bol miktarda patlayıcı yapımında kullanılan malzemenin bulunduğu sığınak güvenlik güçlerince imha edildi.

İkiyaka Dağları'nda terör operasyonu

İkiyaka Dağları'nda terör operasyonu

İkiyaka Dağları'nda terör operasyonu

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