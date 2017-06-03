İkiyaka dağlarında teröristlerin silah deposu bulundu

Uzun yıllar inşaatlarda sıva ustası olarak çalışan Ayhan Yaşar engelli oğlu Sezer Yaşar'ın eğitimini tamamlayabilmesi için hademelik yapıyor

Engelli oğlunu okutmak için aynı okulda hademelik yapıyor

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta, siyah-beyazlı taraftarlar ve futbolcular stat önünde toplanıp büyük çoşku yaşadı.

Bugüne kadar 26 teröristin öldürüldüğü İkiyaka dağlarında, PKK'lı terörist silah deposu olarak kullandığı mağara tespit edildi.

1 Arda Turan ve Aslıhan Doğan yeniden birlikte Çift 8 ay önce ayrılmıştı ve Arda Instagram aşklarıyla gündeme gelmiş magazin basınında adından sıkça söz ettirmişti.

2 Fuat Avni’nin yeni fotoğrafları ortaya çıktı FETÖ’nün Fuat Avni isimli Twitter hesabını yöneten firari Said Sefa’nın yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Bu kez yanında Mehmet Altan var.

3 Rusya'dan S400 alımında sona doğru Türkiye ve Rusya, S400 füze sistemlerinin sevkiyatına yönelik teknik konularda anlaştı ve savaş uçağı yapımı hakkında görüşmelere başladı.

4 81 ilde 'Huzur Ramazan' operasyonu 81 ilde 9 bin 528 personelin katılımıyla kumar ve tombala oynatılan yerlerin denetime tabi tutulduğu "Huzur Ramazan Uygulaması" yapıldı.

5 Almanya'da müzik festivalinde terör alarmı Almanya'da düzenlenen 3 günlük müzik festivali Rock am Ring'e 'terör tehdidi' gerekçesiyle polisin talimatı üzerine ara verildi.

6 Beşiktaş'ta Aboubakar defteri kapandı Aboubakar'ın bonservisinin yüzde 60'lık kısmının sahibi olan Lorient Kulübü, golcü futbolcunun bir sezon daha kiralanmasına izin vermedi.