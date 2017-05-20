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İkiyaka Dağları'nın zirvesinde silah deposu ele geçirildi

Yüksekova'daki İkiyaka Dağları'nın zirvesinde PKK'lıların kullandığı silah ve mühimmatların yerleştirildiği mağara bulundu.

20.05.2017 - 13:49
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Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar operasyonu kapsamında Yüksekova'daki İkiyaka Dağları'nda, 3 bin 400 metre yükseklikteki arazinin 3 metreye kadar ulaşan karla kaplı bölgelerinde arama tarama faaliyeti yürüten birliklerce, 18 Mayıs'ta bir mağara tespit edildi.

İkiyaka Dağları'nın zirvesinde silah deposu ele geçirildi

PKK'LILARIN SİLAH VE MÜHİMMATLARI BULUNDU

PKK'lı teröristler tarafından kullanıldığı belirlenen mağarada bir kalaşnikof tüfek, 2 kutu açılmamış 23,5’luk doçka uçaksavar fişeği, 23 büyük dolu tüp, 12 jelikan bidon içinde benzin ve mazot bulundu.

İkiyaka Dağları'nın zirvesinde silah deposu ele geçirildi

Genelkurmay Başkanlığınca, zirvede yürütülen arama faaliyeti ile ele geçirilen silah ve mühimmata ait fotoğraflar da paylaşıldı.

İkiyaka Dağları'nın zirvesinde silah deposu ele geçirildi

İkiyaka Dağları'nın zirvesinde silah deposu ele geçirildi

İkiyaka Dağları'nın zirvesinde silah deposu ele geçirildi

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