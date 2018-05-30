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İkiz doktorlar 33 yıldır iki bedende tek hayat sürüyor

Tek yumurta ikizleri sosyal hayat ve kariyerlerini de ikiz yaşıyor

AA | 30.05.2018 - 15:15..
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Tek yumurta ikizi doktorlar Bora ve Buğra Coşkun, 33 yıldır birbirlerinden hiç ayrılmadan adeta iki bedende tek bir hayatı sürdürüyorlar. Eğitim hayatında hep aynı okulları kazanarak birlikte okuyan ikiz kardeşler, aynı hastanenin kadın doğum bölümünde birlikte mesai yapıyor.

İkiz doktorlar 33 yıldır iki bedende tek hayat sürüyor

İKİSİNİN DE EŞİ HUKUKÇU, İKİSİNİN DE BİR KIZI VAR

İzmirli ikizlerin benzerlikleri eğitim ve kariyerleri ile sınırlı değil. Buğra'nın da Bora'nın da öğrencilik döneminde farklı yerlerde tanıştıkları eşleri, hukukçu. İkisi de kız çocuk sahibi.

İkiz doktorlar 33 yıldır iki bedende tek hayat sürüyor

İkiz doktorlar 33 yıldır iki bedende tek hayat sürüyor

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