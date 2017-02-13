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İkiz hemşireler aynı hastanede çalışıyorlar

Karaman'da ikiz kardeşler 2 yıldır aynı hastanede görev yapıyor.

13.02.2017 - 17:47
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  2. Yaşam

Karaman Sağlık Meslek Lisesi’nden mezun olan ikizlerden Gamze Gün Karaman Devlet Hastanesi’nde Ortopedi Kliniğinde çalışmaya başladı.

KARDEŞİNİN YANINA TAYİN OLDU

Diğer ikiz Gizem Gün'de hemşirelik lisansı eğitimi nedeniyle Afyonkarahisar’da hem çalışıp hem de üniversiteye devam etti. Okulunu bitirdikten sonra memleketi Karaman'a tayinini isteyen Gizem Gün, ikiz kardeşinin çalıştığı Karaman Devlet Hastanesi’nde Üroloji Kliniğinde göreve başladı.

İkiz hemşireler aynı hastanede çalışıyorlar

KARIŞTIRILDIĞI İÇİN SAÇ RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ

Hastanede görev yapmaya başladıktan sonra hasta ve hasta yakınları tarafından sürekli kardeşi Gamze Gün ile karıştırıldığını söyleyen Gizem Gün, bu karışıklığının önüne geçmek için saç rengini değiştirdiğini söyledi. Gizem Gün, çoğu zaman kendisini kardeşiyle karıştıran hastalara durumu hissettirmeden yardımcı olduklarını ifade etti.

İkiz hemşireler aynı hastanede çalışıyorlar

İkiz hemşireler aynı hastanede çalışıyorlar

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