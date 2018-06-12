İkiz kardeşler su kabağını sanata çeviriyor

Ordu'nun Ünye ilçesinde 63 yaşındaki ikiz kardeşler, bahçelerinde yetiştirdikleri su kabaklarından yaptıkları süs eşyalarını 25 ile 220 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuyor.

İlçede özel bir kurumdan emekli olan Ahmet ve Talip Aydın, su kabağıyla süs eşyaları yapmaya karar verdi. Aydın kardeşler, bir süre hobi olarak yaptıkları süs eşyalarını satmak için iş yeri açtı.

BÜYÜK İLGİ ÇEKİYOR

Yaklaşık beş yıldır boya, ışık ve elektrik aksamı gibi materyallerle su kabaklarını şekillendiren iki kardeş, tasarladıkları masa üstü süslemesi, abajur ve avize gibi eşyaları, uygun fiyata satıyor.

İlçe meydanında özel günlerde stant da açan ikiz kardeşlerin süsledikleri su kabakları, Orduluların yanı sıra il dışından gelen gurbetçilerin de ilgisini çekiyor. Talip Aydın, yaptığı açıklamada, su kabağının geçmişten bu yana pek çok amaçla kullanıldığını söyledi.

Son yıllarda su kabağı işlemeciliğinin gündemde olduğunu belirten Talip Aydın, 5 yıldır bu işle uğraştığını anlattı.

HOBİYLE BAŞLAYAN MESLEK

İkiz kardeşi ile su kabaklarını süs eşyaları, abajur ve avize gibi ürünlere çevirdiklerini ifade eden Talip Aydın, "Hobi olarak başladığımız işte bugün son derece başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Yaptığımız eşyalara da oldukça ilgi var. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Kabakların süs eşyası olabilmesi, yetişip kuruması için 1 yıl beklenmesi gerekiyor. Daha sonra temizlik aşaması var. Kabağın dışını temizliyorum, eğer lamba, avize olarak kullanılacaksa iç kısımlarını da temizliyorum. Daha sonra matkap gibi aletlerin yardımı ile delme işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Boyalarla şekiller çiziyoruz ve bu son haline getiriyoruz." diye konuştu.