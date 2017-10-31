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İklim nedeniyle bir milyar kişi göç etmek zorunda kalabilir

Araştırmalar, son yıllarda hava şartları nedeniyle olan doğal afetlerin yüzde 46 oranında artmasıyla göçlerin olabileceğini gösteriyor.

31.10.2017 - 11:02
  1. Haberler
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The Lancet'in yayınladığı yeni araştırmanın sonuçları, iklim değişikliklerinin çeşitli etkileri ve insanların toplu olarak hareket etmesi birçok sağlık sorununa yol açabileceğini gösteriyor.

Küresel ısınmanın yol açtığı hava durumu ve yağışlardaki aşırı değişiklik nedeniyle çoğu insan, çiftçilik yapamadıkları için evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bazı kişiler, şehirlerde artan nüfus yüzünden ve kuraklık sebebiyle gerçekleşen İsrail göç sorununu suçladı.

İklim nedeniyle bir milyar kişi göç etmek zorunda kalabilir

TEMEL SAĞLIK DÜZENİNİ BOZUYOR

Araştırmada "iklim değişikliği sebebiyle gerçekleşen göçün, hem doğrudan hem de sosyal servisler ve temel sağlık düzeninin bozulması açısından, fiziksel ve zihinsel olarak insan yaşamı üzerinde büyük bir etkisi bulunuyor." denildi.

Araştırmanın sonucunu özetleyen bu açıklama, iklim değişikliğinin insan hayatı üzerindeki etkisiyle ilgili birçok araştırma başlatılmasına neden oldu.

'HÜKÜMETLER ÇEVRE SORUNUYLA İLGİLENMELİ'

Araştırma, bu değişikliklerin insan hayatı üzerinde büyük etkileri olabileceğini belirtirken, hükümetlerin acilen havayı temizlemeleri ve çevre sorunlarıyla ilgilenmeleri gerektiğini vurguladı.

Araştırma, insanların bu değişikliklerin bir kısmına uyum sağlayabileceğini söylerken, bu adaptasyonların da belirli bir limiti olduğunu belirtti.

İklim nedeniyle bir milyar kişi göç etmek zorunda kalabilir

HAVA DURUMUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERLE AFETLERDE YÜZDE 46 ARTIŞ

Hükümetlerin, dünya sağlık krizini bitirmek için iklim değişikliği etkilerini yatıştırmaları ve insanların bu değişikliklere uyum sağlamalarını kolaylaştırmaları gerektiğini bildirdi.

Araştırmadaki verilere göre, 2000 ve 2016 yılları arasında, hava durumu nedeniyle gerçekleşen afetler yüzde 46 artış gösterdi. Geçen 16 yıl boyunca, 65 yaş üzeri milyonlarca insan sıcaklık dalgalarının etkisi altında kaldı.

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