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İkramiye kazanan talihli: Uyanık olmak lazım

İkramiye kazandığını tesadüfen öğrenen Mehmet Cihan, parayı iyi değerlendireceğini söyledi.

02.11.2017 - 18:47
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Artvin'de yerel gazetecilik yaptığı öğrenilen Mehmet Cihan, Milli Piyango'nun 9 Eylül çekilişi için çeyrek bilet aldı. Çekilişten sonra bileti kontrol etmeyi unutan Cihan, 19 Ekim tarihinde gittiği piyango bayisinde biletine büyük ikramiyenin çıktığını öğrendi. Kazandığı 625 bin lira parayı Ankara'ya gidip alan Cihan, hem abisini ziyaret etmek hem de gezmek için İstanbul'a geldi.

"UYANIK OLMAK LAZIM"

İkramiyeyi kazandığında soğukkanlı davrandığını belirten Cihan, o günden bu yana yaşananları şöyle anlattı: "Bileti, 6 Eylül'de aldım. Bir buçuk ay oldu bana çıkmış. Haberim yoktu. 19 Ekim'de haberim oldu. Artvin'de yerel gazetede muhabirlik yapıyorum. İkramiyenin bana çıktığını öğrendiğimde soğukkanlı kaldım ama sevinçliydim. Normal karşıladım. Havalara zıplamadım, soğukkanlı karşıladım. İkramiyeyi Milli Piyango bayisinde öğrendim. Bayide çalışan kadın çıktığını söyledi. Daha sonra Notere gidip tasdik ettirdik. Paramı aldım. Bundan sonra normal hayatıma devam edeceğim. Parayı değerlendirmeyi düşünüyorum. Araba ve ev almayı düşünüyorum. Parayı iyi değerlendirmek lazım. Uyanık olmak lazım. Zaten gazeteciyim, neyin ne olduğunu biliyoruz."

İkramiye kazanan talihli: Uyanık olmak lazım

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