İktidar ve muhalefet Diyarbakır'da ilk kez bir arada

TÜRKONFED tarafından düzenlenen Girişim ve İş Dünyası Konseyi’nin 39’uncusu Diyarbakır’da gerçekleştiriliyor.



Etkinliğin gala yemeğinde AK Parti’nin genel başkan yardımcısı Mehdi Eker, Diyarbakır milletvekilleri Galip Ensarioğlu ve Ebubekir Bal ile CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer aynı masada oturdu. Gala yemeğine ayrıca TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Türkonfed Başkanı Tarkan Kadooğlu da katıldı.

İKTİDAR VE MUHALEFET, DİYARBAKIR'DA İLK KEZ BİR ARADA

Bu davetle birlikte Doğu ve Güneydoğu'da yapılan opersayonlardan sonra TÜSİAD ve TÜRKONFED'in davetiyle ilk kez hükümet ve muhalefet Diyarbakır'da bir araya gelmiş oldu.

12 Mayıs'ta başlayan ve 13 Mayıs'ta da devam edecek olan etkinlikte Türkiye politika ve iş dünyasının önde gelen temsilcilerini Diyarbakır’da buluşacak. TÜRKONFED 39. Girişim ve İş Dünyası Konseyi’nde, TÜRKONFED ve İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) işbirliği ile hazırlanan ve Türkiye’de kentler bağlamında gelişim dinamiklerini ortaya koyan “Kent Bölge: Yerel Kalkınmada Yeni Dinamikler-Türkiye’nin Kentlerinden, Kentlerin Türkiye’sine” raporu da açıklanacak.