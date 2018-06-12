İl dışı atama sonuçları açıklandı

Tayin istedikleri bölge için tercihlerini yapan öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı değerlendirmenin ardından yeni bölgelerine tayin oldu.

Sonuçların açıklanmasının ardından yeni görev yerlerini öğrenmek için heyecanla bekleyen öğretmenler, 2018 il dışı öğretmen tayin sonuçlarını sorgulamaya başladılar.

İL DIŞI ATAMA SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

İL DIŞI TAYİN NASIL YAPLIYOR?

Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılıyor. Hizmet puanının eşitliği halinde sırasıyla, öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirleniyor.

