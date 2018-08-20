İl il Kurban Bayramı namazı saatleri

İslam aleminin iki bayramından biri olan Kurban Bayramı yarın başlayacak.

Bayram sabahının en önemli anlarından biri de şüphesiz bayram namazı. Genç-yaşlı milyonlarca Müslüman sabah camilerin yolunu tutup namazlarını eda edecek, ardından da bayramlaşacak.

Peki hangi şehirde bayram namazı kaçta kılınacak?

KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAATLERİ

Adana: 06.39,

Adıyaman: 06.27,

Afyon: 06.57,

Ağrı: 06.06,

Aksaray: 06.43,

Amasya: 06.33,

Ankara: 06.46,

Antalya: 06.58,

Ardahan: 06.05,

Artvin: 06.09,

Aydın: 07.08,

Balıkesir: 07.06,

Bartın: 06.45,

Batman: 06.15,

Bayburt: 06.16,

Bilecik: 06.57,

Bingöl: 06.17,

Bitlis: 06.11,

Bolu: 06.50,

Burdur: 06.59,

Bursa: 07.01,

Çanakkale: 07.12,

Çankırı: 06.42,

Çorum: 06.37,

Denizli: 07.03,

Diyarbakır: 06.19,

Düzce: 06.52,

Edirne: 07.09,

Elazığ: 06.22,

Erzincan: 06.20,

Erzurum: 06.12,

Eskişehir: 06.56,

Gaziantep: 06.31,

Giresun: 06.23,

Gümüşhane: 06.19,

Hakkari: 06.05,

Hatay: 06.37,

Iğdır: 06.01,

Isparta: 06.58,

İstanbul: 07.00,

İzmir: 07.11,

Kahramanmaraş: 06.32,

Karabük: 06.46,

Karaman: 06.48,

Kars: 06.04,

Kastamonu: 06.41,

Kayseri: 06.37,

Kırıkkale: 06.44,

Kırklareli: 07.07,

Kırşehir: 06.42,

Kilis: 06.32,

Kocaeli: 06.57,

Konya: 06.50,

Kütahya: 06.58,

Malatya: 06.26,

Manisa: 07.09,

Mardin: 06.17,

Mersin: 06.42,

Muğla: 07.07,

Muş: 06.13,

Nevşehir: 06.40,

Niğde: 06.41,

Ordu: 06.25,

Osmaniye: 06.36,

Rize: 06.14,

Sakarya: 06.55,

Samsun: 06.31,

Siirt: 06.12,

Sinop: 06.35,

Sivas: 06.30,

Şanlıurfa: 06.25,

Şırnak: 06.10,

Tekirdağ: 07.06,

Tokat: 06.31,

Trabzon: 06.18,

Tunceli: 06.20,

Uşak: 07.01,

Van: 06.05,

Yalova: 07.00,

Yozgat: 06.38,

Zonguldak: 06.49.