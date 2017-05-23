İlaç parası toplanamayan Eymen bebek hayatını kaybetti

SMA hastalığı nedeniyle tedavi gören ve 561 bin dolar tutarındaki ilaçların alınması için kampanya düzenlenen 8 aylık Eymen bebek hayatını kaybetti.

İLAÇLAR 561 BİN DOLAR TUTUYORDU

Sakarya'da yaşayan Neziha ve Metin Çapkın çiftinin Spinal Musküler Atrofi hastası çocukları Eymen'in tedavisi için gerekli ilaçlar 561 bin dolar tutuyordu. Sakarya Valiliği, mart ayında İlaç parasını toplamak için yardım kampanyası düzenledi. Kampanyaya spor kulüplerinden işletmelere kadar birçok yerden destek geldi.

261 BİNİ TOPLANABİLDİ

Fakat paranın yalnızca 261 bini toplanabildi. Sakarya Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde solunum cihazına bağlı yaşayan Eymen bebek bugün yaşamını yitirdi. Eymen'in ölümü üzerine acılı anne ve baba gözyaşlarına boğuldu. Metin ve Neziha Çapkın'ı yakınları ve hastane çalışanları teskin etmeye çalıştı.

"AFFET OĞLUM SENİ KURTARAMADIK"

Eymen bebeğin cenazesini kucağına alan Neziha Çapkın, "Affet oğlum seni kurtaramadık." diye ağlarken, çocuğunun cenazesinin tabuta konulmasını istemedi. Çapkın çiftinin üzüntüsü herkesi ağlattı. Metin ve Neziha Çapkın çifti kucaklarına aldıkları çocuklarının cenazesi ile cenaze aracına bindi. Eymen bebek toprağa verilmek üzere Karasu Adatepe Mahallesi'ne götürüldü.