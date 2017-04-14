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İlaç parasını veremeyen kocasını dövdü

Balıkesir'de eczanede ilaç alırken kocasının üzerinden para çıkmamasına sinirlenen kadın, eczanenin önünde kocasına meydan dayağı attı.

14.04.2017 - 10:59
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde eşine kızan bir kadın, kocasını sokak ortasında dövdü. Öfkesi dinmeyen kadın, eline geçirdiği süpürgeyle de kocasının üzerine yürüdü.

İlaç parasını veremeyen kocasını dövdü

KOCASINI ÇEKİŞTİREREK YERE DÜŞÜRDÜ

Bir vatandaş tarafından görüntülenen olay, geçen çarşamba günü saat 21.30'da, Camivasat Mahallesi Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Taksiyle eczaneye gelen aile, ilaç almak istedi. Polis karakolunun 50 metre yakınında meydana gelen olayda, eşinin üzerinden para çıkmadığı için sinirlendiği belirtilen ve ismi öğrenilemeyen kadın, kocasına kızarak önce üstüne yürüdü. İlk olarak kocasını çekiştirerek yere düşüren kadın, ayağa kalktıktan sonra elleriyle vurmaya devam etti.

İlaç parasını veremeyen kocasını dövdü

SÜPÜRGEYLE ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Birlikte geldiği takside bulunan bir yakının elindeki sebzeleri yere atan öfkeli kadın, daha sonra eczane önündeki süpürgeyi eline geçirip, kocasının üzerine yürümeye devam etti. Bir süre ailenin yakınında bekleyen taksici, ortam gerilince olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra öfkeli kadını, yanında bulunan yakını koluna girip olay yerinden götürdü. Eşinin öfkesine maruz kalan koca ise eşiyle birlikte olay yerinden ayrıldı.

İlaç parasını veremeyen kocasını dövdü

İlaç parasını veremeyen kocasını dövdü

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