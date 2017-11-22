taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.268
USD
3,9726
EURO
4,6668
ALTIN
163,78
PETR
63,0400

İlahiyat mezunları atanabilecekler listesinden çıkarıldı

MEB, eşitlik ilkesi nedeniyle ilahiyat mezunlarını, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği'ne atanabilecekler listesinden çıkardı.

22.11.2017 - 09:18
  1. Haberler
  2. Eğitim

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre; Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği mezunu Muhammed Eren İncegöl, 2016'da Danıştay'da dava açarak 19 Eylül 2014'te din öğretmenliğine yapılan öğretmen atamalarının ve bu atamalara dayanak gösterilen ilahiyat fakültesi mezunlarının din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak atanabileceklerine dair işlemin iptalini istedi.

Dosyayı inceleyen Danıştay düzenlemenin hem hukuk devleti ve eşitlik ilkesine aykırı olduğunu hem de devlete olan güven duygusunu sarsacağını belirterek ilgili atama ve söz konusu düzenlemenin yürütmesini durdurdu.

MEB KARARA İTİRAZ ETMİŞTİ

MEB, karara itiraz etti, ancak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu da 9 Ekim 2017'de MEB'in itirazını reddetti. Böylece yürütmeyi durdurma kararı kesinleşirken, Talim Terbiye Kurulu (TTK) ilgili düzenlemede değişikliğe gitmek durumunda kaldı.

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliğine atanabilecekler listesinden ilahiyat mezunları çıkarıldı. Artık ilahiyat mezunları din kültürü öğretmenliğine atanamayacak; yalnızca imam hatip okullarında meslek derslerinin öğretmeni olabilecek.

TARTIŞMALI HALE GELEN ATAMALAR

19 Eylül 2014'ten bugüne kadar 7 atama döneminde toplam 37.010 kişi, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak atanmak üzere MEB'e başvurdu. Ancak bunların 14.686'sı atandı. Atananların ne kadarının ilahiyat mezunu olduğu bilinmiyor, ancak Danıştay'ın kararı ile 2014'ten bu yana yapılan din kültürü öğretmenliği atamaları tartışmalı duruma geldi.

ÖĞRENCİLİKTE FORMASYON HAKKI TANINMIŞTI

Geçen yıl YÖK Genel Kurulu'nda alınan kararla ilahiyat fakültelerinde okuyan öğrencilerin lisans öğrenimi sırasında yeniden formasyon almalarının önü açılmıştı. Türkiye'deki ilahiyat fakültelerinin sayısı son 15 yılda 20'den 60'a çıktı.

İlginizi Çekebilir
Milli Eğitim Bakanı: Beni 40 dakika dinler misiniz
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, uzun olan ders sürelerinin öğrencinin dikkatini dağıttığını belirterek kısaltılması gerektiğini savundu.
Moody's'ten Türkiye yıllık kredi analizi raporu
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi profilinin siyasi risklere karşı koruduğunu bildirdi.
Kişisel gelişim kurslarından 6 milyon kişi yararlandı
2017'de halk eğitim merkezlerinde açılan, çoğu kişisel gelişime yönelik 287 bin 147 kurstan, 6 milyon kişi yararlandı.
MEB'den öğretmen adaylarına uyarı
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen ataması başvuruları için herhangi bir ücretin alınmadığını duyurdu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şehit Binbaşı'nın eşi: Herkesi dikkatli olun diye uyardı

Şehit Binbaşı'nın eşi: Herkesi dikkatli olun diye uyardı

34
Eski kaymakam Kadir Güntepe hakim karşısına çıktı

Eski kaymakam Kadir Güntepe hakim karşısına çıktı

76
Beşiktaş'ın yıldızlarından Şampiyonlar Ligi değerlendirmesi

Beşiktaş'ın yıldızlarından Şampiyonlar Ligi değerlendirmesi

33
Kemal Kılıçdaroğlu'nun gözü Muharrem İnce'nin üzerinde

Kemal Kılıçdaroğlu'nun gözü Muharrem İnce'nin üzerinde

47
HDP, terörist cenazesine gitmeyi sünnet olarak görüyor

HDP, terörist cenazesine gitmeyi sünnet olarak görüyor

172
ABD'ye Türkiye soruldu: Siyasi ilişkiler evlilik gibidir

ABD'ye Türkiye soruldu: Siyasi ilişkiler evlilik gibidir

51
Eşinden Ebru Yaşar'a 2.5 milyonluk jest

Eşinden Ebru Yaşar'a 2.5 milyonluk jest

39
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM