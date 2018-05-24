İlahiyat öğrencilerine kariyer tavsiyesi

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlen Bilgiden Bilince başlıklı konferansta konuşan Ali Erbaş, bilginin ve ilmin Müslümanlar için çok önemli olduğunu söyledi.

Cahiliye devri Arap coğrafyası ve dünya üzerinde yaşanan duruma değinen Ali Erbaş, ilmin önemine vurgu yaptı.

ÇİFT ANADAL YAPIN ÖNERİSİ

Ali Erbaş, "İslam tarihine baktığınız zaman dini ilimlerde zirve olan birisinin aynı zamanda müspet ilimlerde de zirve olduğuna şahit olabiliyorsunuz. İbn-i Sina'yı örnek verebiliriz buna. İlahiyat fakültesindeki öğrencilerimize eğitim fakültesinden bazı bölümlerle ÇAP (Çift Anadal Programı) yapmalarını öneriyorum. Şu an 4-6 yaş grubunda 140 bine yakın öğrencimiz var, Kuran kurslarında. Onlara öğretmenlik yapmak kolay değil. Bu alanda ilahiyat fakültesi ile birlikte eğitim fakültesinin okul öncesi eğitim bölümünü ya da çocuk gelişimi bölümünü bitirirseniz göreviniz hazır. Buna çok ihtiyacımız var" diye konuştu.