İlahiyatçı profesörü dolandıran 2 kişi tutuklandı

İlahiyatçı Prof. Dr. Ü.G., kendisini telefonla arayarak, polis ve savcı olduklarını belirterek, "Hesabınızdan terör örgütlerine para aktarımı yapılıyor" diyen kişilere 2 gün içinde dolar, euro ve ziynet olmak üzere yaklaşık 1 milyon 55 bin lirayı teslim etti.

TÜM BİRİKİMİNİ KAPTIRDI

Olaydan sonra dolandırıldığını anlayan ve polise başvuran Ü.G. tüm birikimini dolandırıcılara kaptırdığını söyledi.

ÖZEL EKİP PEŞLERİNE DÜŞTÜ

Bunun üzere Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ndeki görevlilerin oluşturduğu özel ekip dolandırıcıların peşine düştü.

Olay yeri çevresinden elde edilen 32 değişik açıdan yaklaşık 120 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin eşkallerini belirleyen polis, amca çocukları olan İbrahim Halil Puse'yi İstanbul'da, Abdulkadir Puse'yi ise Şanlıurfa yakalayıp, Kayseri'ye getirdi.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

İlahiyatçı Prof.Dr. Ü.G.'nin 1 milyon 55 bin lirasını dolandırdığı öe sürülen 2 şüpheli sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

ÇETENİN BAŞINDA 'AĞA' VAR

Tutuklanan şüpheliler, ifadelerinde sadece para getir-götür işine bakan aracı olduklarını, asıl telefon konuşmaları ve dolandırıcılığı İstanbul-Şanlıurfa arasında adeta mekik dokuyan çetenin başı 'Ağa' lakaplı bir kişinin yaptığını, yaptıkları dolandırıcılığa göre hisse pay aldıklarını söyledi.

'Ağa'nın ilahiyatçı profesöre iş teklifinde bulunduğunu da söyleyen Abdu

lkadir Puse, iş teklifi karşısında Prof.Dr. Ü.G'nin korktuğunu öne sürdü.