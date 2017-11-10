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İlber Ortaylı 10 Kasım'da çok etkilendiği olayı anlattı

Atatürk değerlerinin toplumda oturduğunu ifade eden Ortaylı, 9'u 5 geçe hayatın durmasının kendisini çok etkilediğini söyledi.

10.11.2017 - 08:20
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İlber Ortaylı 10 Kasım'da çok etkilendiği olayı anlattı

Tarihçi Profesör İlber Ortaylı, FOX yayınında İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 79'uncu yılı nedeniyle açıklamalarda bulunan Ortaylı, 9'u 5 geçe yaşananların kendisini fazlasıyla etkilediğini söyledi.

DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK

Dünyanın hiçbir toplumunda böyle bir şeyin olmadığını belirten İlber Ortaylı, kanun olmamasına rağmen insanların kendi kendine organize olduğunu sözlerine ekledi.

İlber Ortaylı 10 Kasım'da çok etkilendiği olayı anlattı

İNSANLAR KENDİLERİ YAPIYOR

Tarihçi Ortaylı, "9'u 5 geçe olayı beni çok etkiler. İnsanlar kendileri yapıyor. Yapmayana birisi ne yapıyor? Bir şey diyemiyor. Kanun yok, polis yok. Dünyada belirli adetler oluyor fakat bu çok uzun bir şey." diye konuştu.

ATATÜRK GİBİ LİDER ÇOK AZ

İlber Ortaylı, Mustafa Kemal Atatürk gibi liderlerin dünyada çok az olduğunu da sözlerine ekledi.

İlber Ortaylı 10 Kasım'da çok etkilendiği olayı anlattı- VİDEO

İlber Ortaylı 10 Kasım'da çok etkilendiği olayı anlattı

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