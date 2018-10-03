taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.06765
Euro
7.00505
Altın
1201.555
Borsa
97890.95
Gram Altın
234.524

İlber Ortaylı bakanlık danışmanı oldu

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kültür ve Turizm Bakanlığına danışman olarak hizmet verecek.

Haber Merkezi | 03.10.2018 - 14:05..
  1. Haberler
  2. İç Haber
İlber Ortaylı bakanlık danışmanı oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Haluk Dursun, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın bakanlık danışmanı olduğunu Twitter'dan duyurdu.

"HEPİMİZ TÜRK KÜLTÜRÜNÜN HİZMETİNDEYİZ"

Twitter'dan açıklama yapan Dursun, "İlber Ortaylı hepimizin hocasıdır. Kültürel konularda bakanlık danışmanı olarak bize katkı verecek. Hepimiz Türk kültürünün hizmetindeyiz" dedi.

İlber Ortaylı bakanlık danışmanı oldu

KÜLLİYE'YE KÜTÜPHANESİNİ BAĞIŞLADI

Prof. İlber Ortaylı, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmiş ve kişisel kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne armağan etmişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Alman Commerzbank'tan dolar tahmini

Alman Commerzbank'tan dolar tahmini

262
Abdullah Gül'ün adaylığı Bülent Arınç'a soruldu

Abdullah Gül'ün adaylığı Bülent Arınç'a soruldu

247
İran'da sarraflarda dolar izdihamı

İran'da sarraflarda dolar izdihamı

60
İnternette aranması en tehlikeli isimler

İnternette aranması en tehlikeli isimler

21
Bakan Albayrak: Enflasyon ekimden sonra düzelecek

Bakan Albayrak: Enflasyon ekimden sonra düzelecek

153
Bülent Arınç'tan damadı ve oğlu hakkında açıklamalar

Bülent Arınç'tan damadı ve oğlu hakkında açıklamalar

136
Memur ve emeklilerin 2019 zamlı maaşları

Memur ve emeklilerin 2019 zamlı maaşları

123
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM