İlber Ortaylı bakanlık danışmanı oldu

Kudüs 831 yıl sonra tamamen İsrail'in olmak üzere

Rusya Savunma Bakanlığı, İsrail'in bir Rus uçağının düşülmesine sebep olması yüzünden Suriye'ye gönderilen S-300 hava savunma sistemlerinin askeri kargo uçağından indirilme görüntülerini yayınladı.

Süper Lig'de yerli oyuncuların maaşları Türk lirasına çevrilmeye başlandı. Kurun 5.2 TL'ye sabitlenmesinden sonra futbolcuların yeni kazançları da belli oldu.

ABD'de bir karakola giren rakun yakalanmamak için uzun uğraş verdi.

Karadeniz kıyılarıyla İstanbul, Kocaeli Sakarya çevreleri ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Ülkemizde özellikle “Mutlu Aşk Yoktur” eseri ile tanınan, şiirleriyle aşkı tanımlayan şair ve aynı zamanda romancı Aragon’dan seçilmiş şiirler, sözler…

1 İran'da terör saldırısı İran devlet televizyonu, Ahvaz kentinde yapılan bir askeri geçit törenine silahlı kişilerce saldırı düzenlendiğini duyurdu.

2 Aydın'daki otobüs terminaline otobüs giremiyor Aydın'da 1 milyon TL'lik maliyetle yapılan otobüs terminaline otobüsler giremedi. Karacasu ilçesinde kaos yaşanmaya başladı.

3 İran'daki terör saldırısından ilk görüntüler İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentindeki askeri geçit töreni sırasında terör saldırısı düzenlendi

4 Kocaeli'de bunalıma giren şahıs intihar etti Okulun istediği pantolonu olmadığı için İsmail Devrim'in oğlu derse alınmadı. Üzgün baba ertesi gün istenilen pantolonu aldı ancak geçim sıkıntısı, babayı intihara sürükledi.

5 Cocu ve Comolli'nin tazminat bedelleri Fenerbahçe'de Cocu ve Comolli'nin geleceği tartışılıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaş derbisinin kaybedilmesi durumunda her iki futbol adamıyla da yollarını ayırabilir.

6 Cuma namazını unutan Gürsel Tekin ekonomiye saldırdı Kapalıçarşı'ya esnaf cuma namazındayken giden CHP'li Gürsel Tekin, kepenkleri kapalı görünce "Ekonomi kötü" diyerek hükümeti eleştirdi.