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İlber Ortaylı: Eğitimde eşitliği kaybettik

Kocaeli Kitap Fuarı’na konuk olan Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Biz eğitimde eşitlik düzeyini kaybettik. Paralı eğitime karşı değilim ama eğitim sırf para için yapılmaz" dedi.

DHA | 14.05.2018 - 11:06..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Kocaeli Kitap Fuarlarının tartışmasız en sevilen ve ilgi gören yazarları arasında yer alan Prof. Dr. İlber Ortaylı 10. Kocaeli Kitap Fuarı’na bu defa ses kaydıyla katıldı.

ORTAYLI'YA YOĞUN İLGİ

Prof. Dr. Ortaylı’nın söyleşini gerçekleştireceği Yahya Kaptan Salonu, başta gençler olmak üzere vatandaşlar tarafından adeta tıklım tıklım dolduruldu. Sevilen tarihçi ise tüm nezaketiyle salona bir ses kaydı göndererek okurlarından gecikmesinin nedenini anlatarak özür diledi.

İMZAYA GEÇ KALDI

Prof. Dr. Ortaylı okurlarına, "Çok muhterem Kocaelili dostlarım, sabah bir devlet görevi nedeniyle Danıştay Başkanlarını Topkapı Sarayı Müzesi’nde ağırladık ve maalesef ardından köprüye varmam cumartesi trafiğinde 2 saati buldu. İmza için yoldayım. Ama ilan edilen şekilde, söyleşi konum olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e değinmek isterim" dedi.

İlber Ortaylı: Eğitimde eşitliği kaybettik

"PARALI EĞİTİME KARŞI DEĞİLİM"

İlber Ortaylı, "1930’lu yıllardan bugüne gelişememiş tek olgu eğitim. 1930 Türkiye’sinde eğitimin eşitlikçiydi. Bir köy çocuğunun köyünden kalkarak devletin en üst makamlarına kadar gelebiliyordu. Biz eğitimde eşitlik düzeyini kaybettik. Paralı eğitime karşı değilim ama eğitim sırf para için yapılmaz. Paralı eğitim çocuğa bilgi, kalite ve şahsiyet veriyor demek değil. Maalesef kültürün diğer dalları hümanist kültürde, doğu batı klasiklerine, doğu ve batı dillerine eğilmek o zamanki fakir Türkiye’nin takip ettiği gibi bugünkü Türkiye, aynı istek ve başarı ile takip edemiyor. Bunun ıslah edilmesi gerekir" dedi.

İlber Ortaylı: Eğitimde eşitliği kaybettik

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