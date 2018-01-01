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İlber Ortaylı Fatih'i anlattı

Celal Şengör'ün iddialarıyla ilgili yakın arkadaşı İlber Ortaylı sessizliğini korurken, Fatih Sultan Mehmet'i anlattığı videoda Şengör'le aynı düşünmediği görülüyor.

Haber Merkezi | 01.01.2018 - 19:16..
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Prof. Dr. Celal Şengör, canlı yayında Osmanlı İmparatorluğu üzerine konuşurken, Fatih Sultan Mehmet'in Müslüman olmadığını söylemişti.

ORTAYLI'YI SİNİRLENDİREN FATİH SORUSU

Şengör'ün iddialarına büyük tepkiler yağarken, bu konuyla ilgili yakın arkadaşı ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın görüşü merak ediliyordu.

Şengör'ün iddiasıyla ilgili henüz bir açıklama yapmayan Ortaylı'nın 2016 yılında Fatih'i anlattığı yayında 'Fatih Müslüman mı' tartışmalarını değerlendiriyor.

İlber Ortaylı Fatih'i anlattı VİDEO

CNN Türk'te Tarafsız Bölge programında Ortaylı, bir gazetecinin kendisini aradığını ve 'Fatih Hristiyan mı öldü' sorusunun sorulduğunu söylüyor.

"FATİH'İN MÜSLÜMAN OLMASINDAN RAHATSIZ OLAN VAR"

Bu soruya çok kızdığını belirten Ortaylı, "Böyle saçma bir şey olamaz. Adam bir padişahın oğlu ve hilafet bize Yavuz Sultan Selim ile gelmedi vardı o unvan eskiden de. En azından kaynaklarda bunu görürsünüz. Padişahlardan "Allah hilafetini devam ettirsin" diye söz edilir fermanlarda namelerde filan. Bir takım arkadaşlar var, çok monden bunlar, Fatih'e Hristiyanlık yaraştırıyorlar... bir takım arkadaşlar da var Fatih'in Müslüman olması rahatsız ediyor ne hikmetse.

"BATI'DA BİLE FATİH GİBİSİ YOK"

Taşrada eğitimin çok düşük olduğu liselerde ve iletişimin mektep dışında yaygın olduğu kasaba muhitlerinde genç dimalara sokuluyor. Bu yanlış bir tarihtir. Fatih Sultan Mehmet, döneminin çok büyük, çok renkli bir entelektüelidir. Batıda bile böylesi yoktur." diyor.

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