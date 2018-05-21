İlber Ortaylı: Fatih'in Hristiyan olduğu iddiası komik

Türkiye'nin Chicago Başkonsolosluğunca düzenlenen 'Osmanlı ve İstanbul’un Fethi' konulu konferansta konuşan Ortaylı, Fatih Sultan Mehmet'in Hristiyan olduğu iddialarını kesin bir dille yalanladı.





"TRUMP'IN KOMİNTER SEKRETERİ OLDUĞU İDDİA ETMEK KADAR KOMİK"

Konferansta 15. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde ve dünyada hakim olan siyasi ve kültürel yapı hakkında bilgiler veren Ortaylı, Fatih Sultan Mehmet’in sahip olduğu yetenekleri anlattı.

Konuşmasında bazı çevrelerce ortaya atılan Fatih Sultan Mehmet’in Hristiyan olduğu iddialarına da yanıt veren Ortaylı, “Fatih'in Hristiyan olduğunu iddia etmek, Trump’ın Komintern Sekreteri olduğunu, Stalin’in de Papalığı idare ettiğini iddia etmek kadar komiktir.” şeklinde konuştu.

SALONA SIĞMAYINCA AYAKTA DİNLEDİLER

ABD'de yaşayan Türklerden oluşan yaklaşık 500 kişi takip etti.

Salona getirilen ilave sandalyeler de yeterli olmayınca çok sayıda kişi konferansı ayakta dinlemek zorunda kaldı.