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İlber Ortaylı: Savaşın gidişatında 40 kafadan ses çıkmaz

Zeytin Dalı Harekatı hakkında konuşan Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Savaşın gidişatında 40 kafadan ses çıkmaz." dedi.

AA | 02.03.2018 - 06:33..
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Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, İzmit Belediyesi tarafından Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen, "1. Dünya Savaşı ve Günümüz Perspektifinden Orta Doğu" panelinde, Zeytin Dalı Harekatı hakkında konuştu.

İlber Ortaylı: Savaşın gidişatında 40 kafadan ses çıkmaz

"HERKES AKIL VERİRSE OLMAZ"

Ortaylı, "Şu anda hiçbir şekilde Afrin için konuşamazsınız, orada savaş devam ediyor. Herkes genelkurmay başkanı kesilip de akıl verirse bu akıllı görünüm değildir, olmaz. Yani savaş sırasında, savaşın gidişatında 40 kafadan ses çıkmaz. Başka şeyler tenkit edilebilir ama o başka." değerlendirmesinde bulundu.

İlber Ortaylı: Savaşın gidişatında 40 kafadan ses çıkmaz VİDEO

İlber Ortaylı: Savaşın gidişatında 40 kafadan ses çıkmaz

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