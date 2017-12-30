İlber Ortaylı: Trump'ın yaptığı cahilliktir

Yeni Ufuklar Derneği tarafından 2011 yılından beri düzenlenen ‘Yeni Ufuklar Türk Kültürüne Hizmet Ödül törenin bu yıl ki konuğu Prof. Dr. İlber Ortaylı, Donald Trump'ın Kudüs kararını değerlendirdi.

"TRUMP'IN KARIŞMASI TAM BİR CAHİLLİK"

ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmesini ve büyükelçiliği Kudüs'e taşıyacaklarını açıklamaları hakkında da konuşan Ortaylı, "tam bir cahilliktir" dedi.

Ortaylı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kudüs Yahudilerin olmadan önce İsrail yerleşti. Araplar o zamanlar arazi satıyorlardı. Bugün de maalesef bunun gibi olaylar var. Birleşmiş Milletlerin vermiş olduğu statüye göre küçük bir Tel Aviv’den başka yer yoktu. Araplarla girilen ilişkilerle Kudüs’ü aldı. İsrail’in küçük bir adası vardı. 48 savaşından sonra 67’de Kudüs alındı. Şimdi bir statü var. Yahudiler çoktan buralara bakanlıklarını taşıdılar. 1980 yılında İsrail’in ebedi başkenti olarak Kudüs’ü ilan ettiler. Bunu millet kabul etmedi. Trump’ın böyle işlere karışması tam bir provokasyondur, cahilliktir. Kudüs’ün tarihi nedir, hangi toprak İsrail’e aittir bunu bilecek kafa yoktur.”