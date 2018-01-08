İlber Ortaylı: Türkiye gibi Amerikancı bir ülke yok

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türkiye Gençlik Vakfı, Birlik Vakfı Adana Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Yüreğir Kültür Merkezi’nde düzenlenen "Tarihte Ortadoğu ve Türkiye" konulu konferansta konuştu.

"BEN UTANIYORUM, BU TOPLUM MİMAR SİNAN'I YETİŞTİRMİŞ"

Prof. Dr. Ortaylı, yıkılarak opera binasına dönüştürülecek olan İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'yle ilgili konuştu.

Kültür merkezindeki ses sisteminin de hiç güzel olmadığını kaydeden Ortaylı, "İstanbul’daki opera binasının ses sistemi çok kötüydü. Belli ki yapan mimar anlamıyor o işten. Anlamadığı tescil edilmesine rağmen yeni yapımı yine ona verdiler. Ben utanıyorum, bu toplum Mimar Sinan’ı yetiştirmiş. Adam yapamıyor ama ben orada hangi tiyatroyu seyrettiysem, hangi konseri izlediysem ekosistemi çok kötü oranın. Zaten kendisini bilen o kadar dar alana opera binası yapmaz. Bu görgüsüzlük. Hükümeti eleştiriyorum zannetmeyin, ahalide iş yok" diye konuştu.

"AVRUPA'DA İNSANLAR BİZDEKİLER KADAR AMERİKA'YI SEVMEZ"

ABD ile Türkiye arasında yaşanan vize krizine de değinen Ortaylı, “Ankara’daki büyükelçinin Washington’a sormadan vize yasağı koyması bir numaradır. Hem kendisine bir isim koyacak hem de Trump umurumda değil, ne duruma düşer diye düşünmeyecek. Avrupa’da insanlar bizdekilerin Amerika’yı sevdiği kadar sevmez. Amerikan budalası olan Türklerdir. Türkiye gibi Amerikancı bir ülke yok” ifadelerini kullandı.

"TÜRK ÇOCUKLARI AHMAKTIR"

Türkiye’den Amerika’ya okumak için gitmenin liseden sonra çok yanlış olduğunu belirten Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Liseyi bitiren çocukları Amerika’ya yollamayın diyoruz. Taze fidandır, hele bizimkiler tam taze fidandır. 18 yaşındaki Türk çocuğu kimse kusura bakmasın yetiştirme tarzımız dolayısıyla bir ahmaktır. Koca koca mevki sahibi insanlar Green Card aldık diye seviniyorlar. Ne ayıp şey ya. Sen amele misin? Bunu Avrupa’da göremezsin. Avrupa’da çok uzun zaman Amerika’ya göç etmek muvaffakiyetsiz insandır, alt tabakadır. Kimse oraya gittim diye övünmez" dedi.

"24 SAAT NAMAZ MI KILIYORLAR"

Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde bulunan Kabe’nin etrafına yüksek binaların dikilmesini de eleştiren Ortaylı, "Kâbe’nin etrafına apartmanlar, gökdelenler yapıyorlar. Kâbe arada küçücük kalıyor. Şimdi bana senet verseler inanmam, o otellerde bunlar hep namuslu mu duruyorlar. Hiç mi bir şey yapmıyorlar? 24 saat namaz mı kılıyorlar" şeklinde konuştu.