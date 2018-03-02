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İlber Ortaylı: Wikipedia'daki tarih bilgileri yanlış

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Wikipedia'nın yasaklanmasını yorumladı.

DHA | 02.03.2018 - 09:26..
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Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, İzmit'te düzenlenen "1'inci Dünya Savaşı ve Günümüz Perspektifinden Ortadoğu' konulu söyleşiye konuşmacı olarak katıldı.

"WİKİPEDİA'DAKİ TARİH BİLGİLERİ YANLIŞTIR"

Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa tarih eğitimi ile ilgili eleştiride bulunan Prof. Dr. Ortaylı, "Türkiye'de tarih eğitimi feci bir şeydir. Milli Eğitim Bakanlığı hiçbir şekilde bunun sorumluluğunu duymaz. Başka şeylerle uğraşıyor. Başka şeylerden evvel önce tarih öğreteceksin ve tabi ki çok detaylı tarih öğretemezseniz bu mümkün değildir ama doğru dürüst tarih öğreteceksin. Öğrenmek isteyenler ansiklopedilerden bakmaya başlasınlar. Whatsapplar'dan tarih öğrenmeye kalkmayın. Elinize alıp bütün gün oynuyorsunuz, niye oynadığınızı bilmiyorum. Fakat orada tarih ödevi hazırlamaya kalkıyorlar yanlıştır. Bu Wikipedia'yı yasakladılar, belki kapatılması ayıp bir şeydir ama oradaki tarih bilgileri yanlıştır" dedi.

İlber Ortaylı: Wikipedia'daki tarih bilgileri yanlış

"ORTADOĞU HARİTASI ÇİZİLDİ DİYE BİR ŞEY YOK"

Moderatörün, "Ortadoğu haritası çizildi mi?" sorusu üzerine Ortaylı, "Ortadoğu haritasının çizilmesi diye bir şey yok. 20 senedir daha da fazla bu Ortadoğu'yu düzenleme, medeniyetler çatışması Harward çevresinin en cahil profesörü Huntington günün kahramanı oldu. Medeniyetler çatışması yazmış. Sıradan bir herif yani. Bu heriflerin özelliği şudur; bunlar ilahiyat, tarih de bilir, Alman Yahudisi tipleri vardır, ukala derin bilgili adamlar. Demek ki Huntington gibi bu işi yapamazlar. Ortadoğu dediğiniz zaman mesele çok açıktır. Burada milletlerin çok derin tarihi vardır. Buradaki milletlerin iki üçü hariç modern anlamdaki milliyet kaburgası oluşmamıştır" diyerek cevapladı.

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